Das Testspiel gegen den Bundesligisten Fortuna Düsseldorf verlor der Oberliga-Aufsteiger TSV Meerbusch im Stadion am Eisenbrand klar mit 0:9 (0:4).

Mehr als 2000 Zuschauer wollten sich das Highlight der Sommervorbereitung in Büderich nicht entgehen lassen. Im Duell zweier Aufsteiger und Städtenachbarn war der Klassenunterschied von vier Ligen von Beginn an auf dem Rasen zu spüren. Durch die Tore von Robin Bormuth (20.), Benito Raman (27.), Jean Zimmer (30.) und Neuzugang Marvin Duksch (42.) stand es zur Pause bereits 4:0 für die Fortuna. In Halbzeit zwei hatten die Gastgeber mit der Hitze zu kämpfen. Rouwen Hennings (55., 65.), Havard Nielsen (82.), Emir Kujovic (86.) und Kenan Karaman (89.) besiegelten letztlich den deutlichen Düsseldorfer 9:0-Erfolg.

Die Mannschaft wird sich in den kommenden Wochen noch weiter stabilisieren! Horst Riege - Sportlicher Leiter TSV Meerbusch

„Das Ergebnis ist am Ende egal. Auch wenn es sicherlich ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen ist. Die Fortuna hat als Bundesligist ihre enorme Qualität gezeigt, für unsere Jungs war der Test aber eine runde Sache“, bilanzierte Meerbuschs Sportlicher Leiter Horst Riege. Der TSV steht als Aufsteiger noch mitten am Anfang der Vorbereitung. „Die Mannschaft wird sich in den kommenden Wochen noch weiter stabilisieren“, blickte der 65-Jährige voraus. Nach dem direkten Wiederaufstieg aus der Landesliga wird mit dem TSV in einer wohl erneut sehr ausgeglichenen Oberliga Niederrhein definitiv zu rechnen sein.

Erfolgreicher Mix aus Erfahrung und Jugend

Vor allem, wenn man auf die Einkaufspolitik blickt. Mit Denis Dowidat (Wuppertaler SV) und Robert Fleßers (Rot-Weiß Oberhausen) hat Trainer Antonia Molina viel Regionalliga-Erfahrung in seinem Kader. „Die Qualität ist durch diese erfahrenen Spielertypen natürlich stärker geworden“, sagte Riege, der auch die starke Jugend des Vereins keinesfalls außen vorlassen will. „Wir haben einige talentierte junge Leute im Kader. Die Harmonie zwischen jung und alt passt gut. Das ist sehr wichtig“, betonte der ehemalige Uerdingen-Trainer. Bevor der TSV zum Oberligastart den 1. FC Monheim empfängt, ist am Donnerstag der FC Wegberg-Beeck aus der Mittelrheinliga der nächste Testspielgegner – sicherlich eine lösbarere Aufgabe als Fortuna Düsseldorf.