Face-Lifting für das Stadion Niederrhein: Die neue Revierkraft-Tribüne verspricht mehr Vorteile und Komfort, die alte Emscherkurve ist Geschichte und wird nicht vermisst.

"Dat is besser als die alte Emscherkurve", sagte Präsident Hajo Sommers vor Anpfiff des RWO-Testspiels gegen den VfL Osnabrück (1:2) am Stadionmikrofon. Dabei zeigte er stolz auf die neue Revierkraft-Tribüne, die nun offiziell eingeweiht wurde. Die reine Stehplatztribüne bietet 3.100 Fans Platz. Damit haben Stadt und Verein einen weiteren Schritt in Richtung Modernisierung des Stadions gemacht.

Das Stadion Niederrhein wurde 1926 eröffnet und war einer von vier Austragungsorten der U21-Europameisterschaft 2004. Ebenso wurde in dem Stadion, das Platz für rund 21.000 Fans bietet, ein Spiel der Fußballweltmeisterschaft 2006 der Menschen mit Behinderung ausgetragen. Schon in der Vergangenheit gab es Umbaumaßnahmen. Dennoch war Klaus-Dieter Bross von der CDU Oberhausen froh, die neue Tribüne an den Verein, die Mannschaft und vor allem an die Fans übergeben zu dürfen. "Oberhausen hat in letzter Zeit mit positiven Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. Mit der Revierkraft-Tribüne ist ein neuer Hauptgewinn für die Stadt dazu gekommen", schwärmte er bei der Einweihung.

Bessere Akustik durch Nähe zum Spielfeld

Die Vorteile liegen auf der Hand: Durch das Dach sind die Fans nicht mehr Wind und Wetter ausgesetzt. Sonne und Niederschlag können den stehenden Fans nichts mehr anhaben. Weiterhin befindet sich die Tribüne wesentlich näher am Spielgeschehen. Die Teile der Tartanbahn, die früher um den Rasen verlief, sind für den Neubau gewichen. Nur wenige Meter und ein Fangzaun trennen die Fans von den Spielern auf dem Rasen. Ein weiterer Vorteil ist die Akustik. Durch die Nähe zum Spielfeld und die dadurch entstandene Enge, wird alles noch lauter. Das Niederrheinpokalfinale gegen Rot-Weiss Essen war ein erster Vorgeschmack auf das, was noch kommen kann. Auch Trainer Mike Terranova ist begeistert: "Wir haben ja schon gesehen, was die Tribüne für eine Kraft hat. Das ist natürlich top. Es macht sehr viel Spaß, vor der neuen Tribüne zu spielen."

Hajo Sommers ging noch etwas weiter: "Wenn auf der gegenüberliegenden Seite auch noch eine neue Tribüne ensteht, wird es richtig laut. Das wird geil", versprach er den Fans. Bis es soweit ist, wird es jedoch noch etwas dauern. Zudem bringt das neue Prunkstück auch wirtschaftliche Vorteile, denn "die Verkaufszahlen der Eintrittskarten steigen exorbitant", wie Sommers weiter ausführte. Die Ticketpreise für die Revierkraft-Tribüne belaufen sich auf zehn Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder. Mit der lauten Unterstützung von den neuen Stehrängen soll die Mannschaft auch zu einem Sieg in der ersten Pokalrunde getragen werden, sodass weitere rot-weiße Fußballfeiertage folgen können.