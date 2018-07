Der Westfalenligist TuS Hordel steckt mitten in der Saisonvorbereitung und sucht weiterhin Zugänge. Nun stellen sich zwei Spieler aus den Staaten vor.

Für Westfalenligist TuS Hordel steht am Samstag das zweite Testspiel der Vorbereitung an: Im Gegensatz zur Partie beim Oberligisten FC Gütersloh (1:4) soll diesmal gegen A-Kreisligist SV Langendreer 04 auch etwas Zählbares herauskommen (13 Uhr, Am Leithenhaus). Allerdings ist bei den Hordelern mit schweren Beinen zu rechnen, standen doch zuletzt vor allem Ausdauereinheiten auf dem Plan.

„In dieser Woche haben wir viel gemacht. Der Test wird in diesem Sinne eine Willensschulung gegen einen unterklassigen Gegner. Wir erwarten uns mehr Ballbesitz und wollen viele Torchancen kreieren“, sagt Manager Jörg Versen. Gegen Langendreer mit dabei sind auch wieder zwei Testspieler aus den USA. Stürmer Naeem Charles hatte schon gegen Gütersloh vorgespielt, nun stellt sich außerdem Mittelfeld-Allrounder Leo Fello vor.

Serdar Bastürk verlässt den Verein

Bislang hat die DJK, außer vier Jugendspielern und Torhüter Tim Becker (Eintracht Dortmund), noch keine Neuzugänge an Land gezogen. Versen macht das aber nicht nervös: „Wir müssen Geduld haben. Wir wollen noch drei Neue holen, aber wir müssen auch sicher sein, dass sie die nötige Qualität mitbringen und es charakterlich passt.“

Insgesamt 15 Spieler aus der vergangenen Saison sind geblieben, von einem Akteur, mit dem lange verhandelt wurde, wird man sich wohl trennen: Serdar Bastürk wird Hordel verlassen.