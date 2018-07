Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat sich die Dienste eines französischen Stürmers gesichert. Noch nie haben die "Fohlen" so viel Geld für einen Spieler ausgegeben.

Borussia Mönchengladbachs Manager Max Eberl hat ereignisreiche Tage hinter sich. Zum einen verhandelte er intensiv mit dem FC Southampton, schaffte es am Ende, die Ablöse für Verteidiger Jannik Vestergaard nach Informationen dieser Redaktion auf etwa 24,5 Millionen Euro zu heben. Zum anderen lotste er Stürmer Alassane Pléa vom OGC Nizza an den Niederrhein. Die Ablösesumme für den Franzosen beträgt rund 25 Millionen Euro. Noch nie zahlte Gladbach so viel Geld für einen Neuzugang. Pléa hat einen Fünfjahresvertrag unterschrieben.

2:0 im ersten Test in Lübeck

„Wir freuen uns sehr, dass wir uns in unseren Bemühungen gegen mehrere namhafte Klubs durchsetzen konnten“, erklärte Eberl, „Alassane ist ein vielseitiger, schneller und spielintelligenter Angreifer“. Und tatsächlich hat der 25-Jährige in der letzten Spielzeit über 16 Treffer in der französischen Ligue 1 gejubelt.

Das erste Testspiel in der Vorbereitung gewannen die Gladbacher am Freitagabend auch ohne Pléas Hilfe bei Regionalligist VfB Lübeck mit 2:0 (1:0). Es trafen Neuzugang Keanan Bennetts (2. Min.) und Weltmeister Christoph Kramer (46.).