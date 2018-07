Am Freitagnachmittag veröffentlichte Rot-Weiss Essen ein Video der Essener Philharmoniker. Ein Fanlied mal anders interpretiert.

Die Fans von Rot-Weiss Essen singen das Fanlied "Opa Luscheskowski" vor jedem Meisterschaftsspiel der Regionalligamannschaft. Am Freitag hat der Verein nun ein Video veröffentlicht, in dem die Essener Philharmoniker das Lied etwas anders interpretieren. Die Essener schrieben unter dem Video. "Die Essener Philharmoniker singen sich für den Saisonstart warm."

Und wie: in vier Minuten und acht Sekunden fesseln sie die Fans der Essener. Die sind begeistert von der Neufassung von Opa Luscheskowski. In der ersten Stunde gab es schon fast 3000 Aufrufe, zudem über 70 Kommentare und zudem wurde das Video schon über 100 Mal geteilt. Die meisten gehen in dieselbe Richtung. Patrick Weber zum Beispiel würde diese Version mal gerne live sehen, er schrieb: "Das würde ich gerne gegen Wuppertal live sehen auf dem Platz. Ich finde es gut." Jan Trimborn ergänzt mit Humor: "Super! Unser RWE am Broadway. Ich seh es schon kommen."

Auch der Rest ging in diese Richtung. "Wie geil ist das denn", "das ist unser geliebter RWE", RWE ist nunmal Hochkultur" oder "eine wirklich klasse Version."

Vielleicht sollte man in der Essener Philharmonie mal über ein gesamtes RWE-Stück nachdenken, genug Lieder über den Verein gibt es auf jeden Fall. Und zahlreiche Aufführungen würden mit so einem Stück auch gefüllt werden können.

Der Text von Opa Luscheskowski

Opa Luscheskowski wo bist Du nur geblieben. Du kennst den Rot-Weiss Essen schon seit 1907. Du warst bei jedem Spiel nur einmal warst du Krank. Opa Luscheskowski wir schulden dir noch Dank.

Refrain:

Wir werden Essen nie vergessen. Wir sind die Fans von Rot-Weiss Essen. Ob lebendig oder tot, wir lieben Rot Weiss Rot

Der Urlaub in den Bergen der war so wunderschön. Er wurde abgebrochen um ein Rot-Weiss Spiel zu sehen. Und auf der gold'nen Hochzeit wurd die Oma fast verrückt. Weil Opa Luscheskowski zum Endspiel ausgerückt.

Refrain

Wir werden Essen nie vergessen. Wir sind die Fans von Rot-Weiss Essen. Ob lebendig oder tot, wir lieben Rot Weiss Rot

Im Jahre 55 da wars die Meisterschaft, der Opa war besoffen und die Oma war geschafft. Sie kriegte ihren Opa aus der Pinte nicht heraus. Drum hob sie'n auf'n Buckel und trug ihn ab nach Haus.

Refrain:

Wir werden Essen nie vergessen. Wir sind die Fans von Rot-Weiss Essen. Ob lebendig oder tot, wir lieben Rot Weiss Rot

Es musste mal so kommen, es musste mal geschehen. Auch Opa Luscheskowski musste einmal von uns gehn. Und Oben angekommen da ging es ziemlich flott. Da sang er mit den Engeln und mit dem lieben Gott

Refrain:

Wir werden Essen nie vergessen. Wir sind die Fans von Rot-Weiss Essen. Ob lebendig oder tot, wir lieben Rot Weiss Rot