Fabian Schnellhardt meldet sich im Testspiel des MSV Duisburg gegen die U 23 von Borussia Dortmund zurück. Richard Sukuta-Pasu trifft doppelt.

Fabian Schnellhardt ist wieder bei Kräften. Der Mittelfeldspieler des Fußball-Zweitligisten MSV Duisburg meldete sich am Donnerstag im Testspiel gegen die U 23 von Borussia Dortmund in den zweiten 45 Minuten nach einem auskurierten viralen Infekt zurück. Die Zebras besiegten den Regionalligisten im Koasastadion in St. Johann mit 3:0 (1:0).

MSV (1. Halbzeit): Davari – Wiegel, Bomheuer, Nauber, Seo – Oliveira Souza, Gartner, Fröde, Gyau – Daschner, Verhoerk.

MSV (2. Halbzeit): Mesenenhöler – Hajri, Neumann, Blomeyer, Wolze – Engin, Albutat, Schnellhardt, Stoppelkamp – Sukuta-Pasu. Iljutcenko.

Tore: 1:0 Verhoek (19.), 2:0, 3:0 Sukuta-Pasu (52., 58.).

Besonderes Vorkommnis: Gartner verschießt Foulelfmeter (42.).

Fabian Schnellhardt hatte keine Probleme, auch der alte Ehrgeiz ist wieder da. Er handelte sich sogar wegen eines Foulspiels eine gelbe Karte ein. Yanni Regäsel, der ebenfalls zuletzt erkrankt war, blieb im Test noch außen vor. Im Training bestreitet der Außenverteidiger derzeit noch ein individuelles Programm. Auch Borys Tashchy, der mit muskulären Problemen das Vormittagstraining abgebrochen hatte, setzte aus.

Gartner verschießt Elfmeter



Der MSV tat sich gegen die BVB-Bubis anfangs schwer. Durch ein Kopfball-Tor nach einem Freistoß von Christian Gartner brachte John Verhoek die Duisburger in der 19. Minute mit 1:0 in Führung. Christian Gartner verschoss in der 42. Minute einen an Joe Gyau verschuldeten Foulelfmeter. MSV-Torwart Daniel Davari machte per Fußabwehr die größte Chance der Dortmunder in der ersten Halbzeit durch Beko Ametov zunichte (26.).

MSV-Trainer Ilia Gruev wechselte zur Pause komplett aus. Neuzugang Richard Sukuta-Pasu konnte sich im zweiten Durchgang als Doppeltorschütze in Szene setzen. Der Stürmer traf in der 52. und 58. Minute für die Meidericher.

Auch Moritz Stoppelkamp brachte die Kugel im Dortmunder Tor unter. Der Schiedsrichter erkannte den Treffer wegen einer Abseitsstellung aber nicht an.