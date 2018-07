Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke (59) von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hofft auf einen Neustart von Mario Götze (26) unter Trainer Lucien Favre.

Der neue Trainer werde versuchen, "ihm massiv zu helfen. Und den Rest muss Mario machen", sagte Watzke im Podcast Phrasenmäher der Bild-Zeitung: "Das ist auch klar: Es liegt bei ihm ganz bestimmt nicht am Wollen. Er ist sehr professionell, er macht und tut alles."

Trotzdem sei bei ihm im Fall Götze zuletzt der Eindruck entstanden, "dass irgendwas fehlt. Und das kann nur der Spieler jetzt in Zusammenarbeit mit dem Trainer lösen. Das müssen wir jetzt mal abwarten, ob das funktioniert", sagte Watzke und nahm das einstige Supertalent in die Pflicht: "Ich glaube, dass Mario ein kluger Junge ist. Er weiß genau, um was es geht. Er muss natürlich wissen: Das ist jetzt für ihn eine ganz entscheidende Saison."

Götze, der Deutschland 2014 in Brasilien zum WM-Titel geschossen hatte, konnte in der abgelaufenen Saison beim BVB nicht überzeugen. Von Bundestrainer Joachim Löw war der Held von Rio nicht für die WM in Russland nominiert worden.