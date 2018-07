Vom 2. bis 12. August 2018 findet in diesem Jahr wieder das Volksfest Cranger Kirmes statt. Stadtmarketing Herne & RevierSport verlosen 5x2 Fahrpässe (Wert je Pass 20 Euro).

Die Cranger Kirmes bietet in diesem Jahr wieder eine abwechslungsreiche Auswahl an allzeit beliebten Klassikern und neuen, innovativen Fahrgeschäften. Zu den Höhepunkten unter den diesjährigen Neuheiten zählt der Jules Verne Tower von Alexander Goetzke. Der mit 80 Metern höchste mobile Riesenkettenflieger der Welt wurde 2017 in Betrieb genommen und ist detailreich im Sinne der Romanwelt seines Namensgebers thematisiert. Mit einer Reisegeschwindigkeit von bis zu 65 km/h können die Fahrgäste in luftiger Höhe das Kirmespanorama erleben.

