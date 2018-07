Der Transfer von Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin sorgt in Italien weiterhin für Schlagzeilen.

Ronaldo-Manie in Italien: Der Sensationstransfer von Weltfußballer Cristiano Ronaldo von Champions-League-Sieger Real Madrid zum Vorzeigeklub Juventus Turin ist immer noch das Thema Nummer eins auf dem Apennin. In finanzieller Hinsicht sorgt der Deal für neue Dimensionen.

Zwischen Ablösesumme, Gehalt, Steuern und Abgaben an den Ronaldo-Manager Jorge Mendes kostet der Wechsel des portugiesischen Superstars Juventus an die 400 Millionen Euro. Der wegen seiner finanziellen Stabilität in Italien bekannte Klub ist jedoch der Ansicht, dass sich der Coup mit CR7 durchaus rentieren wird.

Neue Sponsorenverträge, mehr Zuschauer in den Stadien, mehr Besucher im Juve-Museum in Turin: Außerdem rechnet Juve mit zusätzlichen Einnahmen, sollte es tatsächlich zum Champions-League-Titel dank der möglichen Tore von Ronaldo reichen.

Bis zu drei Millionen Trikots mit Ronaldos Nummer 7 sollten laut Prognosen dieses Jahr verkauft werden, was Juves Umsätze kräftig steigen lassen könnte. Vor den Juve-Stores in den italienischen Großstädten bildeten sich lange Schlangen.

Tifosi stritten sich in Mailand um die Ronaldo-Jerseys, die in mehreren Shops sofort ausverkauft waren. "In Italien ist Ronaldo-Manie ausgebrochen", kommentierte Corriere dello Sport. Juve, das in fünf Jahren seine Umsätze von 213 Millionen Euro auf 562 Millionen Euro aufstocken konnte, reibt sich die Hände. Die Merchandising-Branche, die den Klubkassen zuletzt 74,7 Millionen Euro bescherte, soll weiter boomen.

Nicht nur die Juve-Trikots sind so stark gefragt wie noch nie. Auch die Vertreiber von Ronaldos Unterwäsche-Kollektion "CR7 Underwear" freuen sich über eine unerwartet hohe Nachfrage. "In den letzten drei Tagen haben wir fünfmal so viele Bestellungen als im Monatsdurchschnitt erhalten", berichtete Carlo Tafuri, Gründer von "Brandsdistribution", dem Turiner Unternehmen, das im Ecommerce-Bereich für den Vertrieb der Ronaldo-Kollektion zuständig ist.

Die offiziellen Webseiten von Juventus auf Instagram, Twitter und Facebook waren ein Hit. Juve-Fans stehen Schlange, um ihre Dauerkarten zu erneuern. Gab es in den vergangenen Tagen noch Fanprotesten wegen die verteuerten Abonnements, so hat die Nachricht von Ronaldos Wechsel jeden Unmut zum Schweigen gebracht.

Auch die Gastronomie lässt sich von Ronaldo inspirieren. Mehrere Eisdielen in Turin boten Eisspezialitäten zu Ehren des portugiesischen Stars an.

Inzwischen plant Turin den Empfang von Ronaldo. Der Stürmer, der zurzeit in Griechenland seinen Urlaub verbringt, wird voraussichtlich am Sonntagabend in Turin eintreffen.

Am Montag sind die medizinischen Untersuchungen geplant, am Nachmittag soll eine große Präsentation im Allianz Stadion stattfinden. Ronaldo wird das Trikot Nummer 7 erhalten, das derzeit der Kolumbianer Juan Cuadrado trägt. "Willkommen Ronaldo, ein neues Abenteuer beginnt", schrieb Cuadrado auf Twitter