RevierSport und Veltins starten ab sofort die Aktion "DEIN HEIMSPIEL in der Veltins-Arena". Ein Traum für jede Amateurmannschaft.

Sie wollen mit Ihrer Mannschaft ein Heimspiel in der zweiten September-Hälfte exklusiv in der Veltins-Arena austragen? Dann sollten Sie sich bei unserer Aktion DEIN HEIMSPIEL mit der Brauerei Veltins bewerben. Die einzige Voraussetzung: Ihre Mannschaft muss in der Saison 2018/2019 in der Kreisliga, Bezirksliga, Landesliga oder Oberliga gemeldet sein. Sie erfüllen diese Voraussetzung? Dann mal los: Die Bewerbung läuft im Internet unter www.veltins-heimspiel.de.

Veltins und RevierSport machen einen Traum wahr – das wird ein heißer Herbst für eine Mannschaft aus dem Amateurlager. Denn hier schlägt das Herz des Fußballs. Ab sofort läuft die Aktion „Dein Heimspiel in der Veltins-Arena“. Und der Gewinner kann sich über ein Heimspiel freuen, das lange in Erinnerung bleiben wird. Die Siegermannschaft kommt in den Genuss aller Annehmlichkeiten, die sonst der FC Schalke bei seinen Bundesliga-Spielen genießt. Und das sind einige.

Neben dem Spiel in der Arena gehören diese Punkte zu dem Komplett-Paket:

• Es wird eine Vorberichterstattung geben wie bei einem Heimspiel der Profispieler von Schalke 04.

• Die Anfahrt vom eigenen Klubgelände ist geregelt – es geht im offiziellen Schalker Mannschaftsbus zur Arena.

• Anschließend geht es in die Umkleidekabine der Schalke-Profis, wo die Vorbereitung im professionellen Rahmen über die Bühne geht.

• Die Aufstellung wird wie in der Bundesliga auf dem Videowürfel präsentiert. Natürlich gibt es auch einen Stadionsprecher, der die Spielernamen vorliest. Auch die des Gegners.

• RevierSport wird das Spiel live im Internet tickern. • Zudem wird das Heimspiel des Gewinners online live gestreamt. • Nach der Partie gibt es die Pressekonferenz, natürlich da, wo sonst Schalke-Trainer Domenico Tedesco mit seinem Trainerkollegen die Bundesliga-Begegnungen analysiert.

• Während dieser Pressekonferenz haben die Spieler die einmalige Gelegenheit, im Entmüdungsbecken des FC Schalke zu entspannen. • Nach dem Spiel ist vor der Party – im VIP-Bereich der Arena kann der besondere Tag mit dem passenden Ambiente beendet werden. • RevierSport wird das Spiel in der Berichterstattung auch so begleiten wie sonst eine Partie des FC Schalke.

• Zudem wird es eine große Bilderstrecke geben, die bei RevierSport online erscheint. Damit auch alle daheim sehen, was auf Schalke passiert ist.

Neugierig geworden? Dann können Sie sich ab sofort bewerben. Die Teilnahme ist einfach. Sie senden uns ein Foto (max. 2 MB) mit Bewerbungstext, warum sich Ihr Team dieses außergewöhnliche Heimspiel in der Arena verdient hat. Selbstverständlich können Sie Ihre Bewerbung kreativ mit einem Video von Ihrer Mannschaft aufpeppen. Fügen Sie der Bewerbung einfach den Link zu Ihrem Video auf einem der gängigen Video-Plattformen (Youtube, Vimeo oder Vine) hinzu.

Anschließend das Gewinnspiel-Formular mit Ihren Daten ausfüllen und per Klick abschicken.

Die prominente Jury ermittelt aus allen Einsendungen die sechs Mannschaften, die anschließend in eine Endrunde einziehen.

In dieser Endrunde besuchen wir die sechs Mannschaften in ihren Klubheimen oder Sportplätzen und drehen ein Video. In diesem Video haben die Finalteilnehmer noch einmal die Möglichkeit zu zeigen, dass sie das Heimspiel in der Veltins-Arena verdient haben.

Die Gewinner-Mannschaft wird per Online-Voting ermittelt.

Im vorigen Jahr gewann der Bezirksligist TSV Aufderhöhe das Spiel auf Schalke. 2:0 hieß es am Ende gegen Bayer Dormagen vor 1204 Zuschauern. Eine tolle Zahl für einen Bezirksligisten. „Einmal hier in der Arena spielen zu dürfen und dann noch das Tor zu schießen: Das ist der Wahnsinn, ich bin einfach nur überglücklich“, erklärte Kevin Engels, Stürmer des TSV Aufderhöhe.

Nun steht die dritte Auflage des Spiels an. Und Veltins und RevierSport freuen sich auf viele Bewerbungen, an dessen Ende ein Traum für einen Amateurverein in Erfüllung geht.

Hier können Sie im Internet an der Aktion teilnehmen. Anmeldeschluss ist am 2. August 2018 um 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.