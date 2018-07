Am kommenden Wochenende lädt die SpVgg. Steele zum Blitzturnier. Der FC Kray und die Oberligisten TV Jahn Hiesfeld und SC Velbert komplettieren das Teilnehmerfeld.

Die abgelaufene Spielzeit hat der Essener Bezirksligist SpVgg. Steele 03/09 auf dem siebten Rang abgeschlossen - und damit die Rekordplatzierung seit dem Aufstieg im Jahr 2016 hingelegt.

Entsprechend konnten die Ost-Essener die fußballfreie Zeit guten Gewissens genießen. Doch am vergangenen Sonntag bat Trainer Dirk Möllensiep zum Trainingsauftakt. Und für die nächsten sechs Wochen - bis zum Ligastart am 12. August - hat der Coach ein umfangreiches Vorbereitungsprogramm zusammengestellt. Unter anderem ist ein dreitägiges Wochenend-Trainingslager gegen Ende Juli (20. Juli - 22. Juli) geplant. Außerdem steht die 11. Auflage der Steeler Stadtmeisterschaften am letzten Juli-Wochenende in der Hubertusburg an.

Am Samstag wird in Steele gekickt

Zuvor lädt die Spielvereinigung allerdings zu einem Blitzturnier am kommenden Samstag. Und dafür haben die Steeler hochkarätige Namen aus der Amateurszene eingeladen: So hat sich mit dem FC Kray ein ehemaliger Regionalligist und Stadtteilnachbar angekündigt, der in der bald startenden Landesliga-Saison als Top-Favorit auf den Aufstieg in die Oberliga gilt. Derweil sind die beiden anderen Turnier-Gäste - der TV Jahn Hiesfeld und der SC Velbert - beide bereits ein Bestandteil der Oberliga-Niederrhein. Während der TV Jahn aus Dinslaken bereits seit 2012 in der fünften Liga kickt, schaffte der Club aus Velbert in diesem Sommer den ersten Oberliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte.

Interessierte dürfen sich also nicht nur über attraktive Partien, sondern auch über freien Eintritt freuen, für das leibliche Wohl ist ebenso gesorgt. Gespielt wird im Steeler Sportpark zu der Dauer von je 45 Minuten pro Partie.

Hier gibt es den Turnier-Spielplan im Überblick:

13.00 Uhr: SpVgg. Steele 03/09 - FC Kray

13.50 Uhr: TV Jahn Hiesfeld - SC Velbert

14:40 Uhr: FC Kray - TV Jahn Hiesfeld

15.30 Uhr: SpVgg. Steele 03/09 - SC Velbert

16.20 Uhr: SC Velbert - FC Kray

17:10 Uhr: SpVgg. Steele 03/09 - TV Jahn Hiesfeld