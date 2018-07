Liverpool-Torwart Loris Karius hat viel Kritik für ein durchgestyltes Instagram-Video bekommen. Jetzt macht sich auch Stefan Effenberg lustig.

Torwart Loris Karius hat sich nach seinem Sommerurlaub mit einem Instagram-Video zurückgemeldet, für das er viel Spott über sich ergehen lassen musste. Nun macht sich auch noch Stefan Effenberg über ihn lustig.

Nach seinen Patzern im Champions-League Finale, das Liverpool mit 1:3 gegen Real Madrid verlor, sollte Karius' Video zeigen: Ich bin wieder da! Im Clip zu sehen: Karius als lässiger Top-Athlet in der Hitze von Kalifornien; in Badehose, freiem Oberkörper, mit goldener Uhr, beim Lauftraining, wie ein Model mit Wasser im Gesicht oder einem Eis in der Hand. Unterlegt sind die Bilder, die dem Post zufolge von Fotograf Paul Ripke stammen, mit wuchtigen Rap-Beats. Inzwischen hat der Liverpool-Torwart sein peinliches Video gelöscht.

Stefan Effenberg parodierte das Video nun auf seinem Facebook-Account. Unterlegt mit einem Remix von "Eye of the Tiger" macht der ehemalige Nationalspieler Liegestütze am Strand, spielt Tischtennis ohne Gegner - und schmiert sich Eiscreme ins Gesicht. Sehenswert!