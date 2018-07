Am Sonntag, den 12. August startet die Saison in der Oberliga Westfalen los. Am Montag wurde der mit Spannung erwartete Spielplan veröffentlicht.

Gleich am ersten Spieltag steigt ein echter Kracher. Traditionsverein Westfalia Herne trifft mit Trainer Christian Knappmann auf die U23 des FC Schalke 04, die nach einer enttäuschenden Saison als haushoher Favorit an den Start geht. Die Partie wird bereits am 11. August ausgetragen. Die Rückrunde beginnt am Sonntag, 16. Dezember. Letzter Spieltag ist am Sonntag, 26. Mai 2019. Die Hinrunde in der Oberliga Westfalen in der Übersicht: 1. Spieltag Samstag, 11. August)

Westfalia Herne - FC Schalke 04 II

Sonntag, 12. August:

SV Westfalia Rhynern – TuS Ennepetal

Rot Weiss Ahlen – Hammer SpVg

1. FC Gievenbeck – SV Schermbeck 1912

ASC 09 Dortmund – TuS Haltern

FC Gütersloh – FC Brünninghausen

Holzwickeder Sport Club – TSG Sprockhövel

Sportfreunde Siegen – TuS Erndtebrück

FC Eintracht Rheine – SC Paderborn 07 II U21 2. Spieltag, Sonntag, 19. August:

Hammer SpVg – SV Westfalia Rhynern

TuS Erndtebrück – Holzwickeder Sport Club

TSG Sprockhövel – FC Gütersloh

FC Brünninghausen – Rot Weiss Ahlen

TuS Ennepetal – ASC 09 Dortmund

TuS Haltern – SC Westfalia Herne

FC Schalke 04 II U23 – FC Eintracht Rheine

SC Paderborn 07 II U21 – 1. FC Gievenbeck

SV Schermbeck 1912 – Sportfreunde Siegen 3. Spieltag, Sonntag, 26. August:

SV Westfalia Rhynern – FC Brünninghausen

ASC 09 Dortmund – Hammer SpVg

1. FC Gievenbeck – Sportfreunde Siegen

SC Westfalia Herne – TuS Ennepetal

Rot Weiss Ahlen – TSG Sprockhövel

FC Gütersloh – TuS Erndtebrück

Holzwickeder Sport Club – SV Schermbeck 1912

SC Paderborn 07 II U21 – FC Schalke 04 II U23

FC Eintracht Rheine – TuS Haltern 4. Spieltag, Sonntag, 2. September:

Hammer SpVg – SC Westfalia Herne

TSG Sprockhövel – SV Westfalia Rhynern

TuS Erndtebrück – Rot Weiss Ahlen

FC Brünninghausen – ASC 09 Dortmund

TuS Ennepetal – FC Eintracht Rheine

TuS Haltern – SC Paderborn 07 II U21

FC Schalke 04 II U23 – 1. FC Gievenbeck

Sportfreunde Siegen – Holzwickeder Sport Club

SV Schermbeck 1912 – FC Gütersloh 5. Spieltag, Sonntag, 9. September

SV Westfalia Rhynern – TuS Erndtebrück

FC Eintracht Rheine – Hammer SpVg

1. FC Gievenbeck – Holzwickeder Sport Club

SC Westfalia Herne – FC Brünninghausen

ASC 09 Dortmund – TSG Sprockhövel

Rot Weiss Ahlen – SV Schermbeck 1912

FC Gütersloh – Sportfreunde Siegen

FC Schalke 04 II U23 – TuS Haltern

SC Paderborn 07 II U21 – TuS Ennepetal 6. Spieltag, Sonntag, 16. September:

Hammer SpVg – SC Paderborn 07 II U21

SV Schermbeck 1912 – SV Westfalia Rhynern

TuS Erndtebrück – ASC 09 Dortmund

TSG Sprockhövel – SC Westfalia Herne

FC Brünninghausen – FC Eintracht Rheine

TuS Ennepetal – FC Schalke 04 II U23

TuS Haltern – 1. FC Gievenbeck

Holzwickeder Sport Club – FC Gütersloh

Sportfreunde Siegen – Rot Weiss Ahlen 7. Spieltag, Sonntag, 23. September:

SV Westfalia Rhynern – Sportfreunde Siegen

FC Schalke 04 II U23 – Hammer SpVg

1. FC Gievenbeck – FC Gütersloh

SC Westfalia Herne – TuS Erndtebrück

ASC 09 Dortmund – SV Schermbeck 1912

Rot Weiss Ahlen – Holzwickeder Sport Club

TuS Haltern – TuS Ennepetal

SC Paderborn 07 II U21 – FC Brünninghausen

FC Eintracht Rheine – TSG Sprockhövel 8. Spieltag, Sonntag, 30. September:

Hammer SpVg – TuS Haltern

Holzwickeder Sport Club – SV Westfalia Rhynern

TuS Erndtebrück – FC Eintracht Rheine

TSG Sprockhövel – SC Paderborn 07 II U21

FC Brünninghausen – FC Schalke 04 II U23

TuS Ennepetal – 1. FC Gievenbeck

FC Gütersloh – Rot Weiss Ahlen

Sportfreunde Siegen – ASC 09 Dortmund

SV Schermbeck 1912 – SC Westfalia Herne 9. Spieltag, Sonntag, 7. Oktober:

SV Westfalia Rhynern – FC Gütersloh

TuS Ennepetal – Hammer SpVg

1. FC Gievenbeck – Rot Weiss Ahlen

SC Westfalia Herne – Sportfreunde Siegen

ASC 09 Dortmund – Holzwickeder Sport Club

TuS Haltern – FC Brünninghausen

FC Schalke 04 II U23 – TSG Sprockhövel

SC Paderborn 07 II U21 – TuS Erndtebrück

FC Eintracht Rheine – SV Schermbeck 1912 10. Spieltag, Sonntag, 14. Oktober:

Hammer SpVg – 1. FC Gievenbeck

Rot Weiss Ahlen – SV Westfalia Rhynern

TuS Erndtebrück – FC Schalke 04 II U23

TSG Sprockhövel – TuS Haltern

FC Brünninghausen – TuS Ennepetal

FC Gütersloh – ASC 09 Dortmund

Holzwickeder Sport Club – SC Westfalia Herne

Sportfreunde Siegen – FC Eintracht Rheine

SV Schermbeck 1912 – SC Paderborn 07 II U21 11. Spieltag, Sonntag, 21. Oktober:

Hammer SpVg – FC Brünninghausen

1. FC Gievenbeck – SV Westfalia Rhynern

SC Westfalia Herne – FC Gütersloh

ASC 09 Dortmund – Rot Weiss Ahlen

TuS Ennepetal – TSG Sprockhövel

TuS Haltern – TuS Erndtebrück

FC Schalke 04 II U23 – SV Schermbeck 1912

SC Paderborn 07 II U21 – Sportfreunde Siegen

FC Eintracht Rheine – Holzwickeder Sport Club 12. Spieltag, Sonntag, 28. Oktober:

SV Westfalia Rhynern – ASC 09 Dortmund

TSG Sprockhövel – Hammer SpVg

TuS Erndtebrück – TuS Ennepetal

FC Brünninghausen – 1. FC Gievenbeck

Rot Weiss Ahlen – SC Westfalia Herne

FC Gütersloh – FC Eintracht Rheine

Holzwickeder Sport Club – SC Paderborn 07 II U21

Sportfreunde Siegen – FC Schalke 04 II U23

SV Schermbeck 1912 – TuS Haltern 13. Spieltag, Sonntag, 4. November:

Hammer SpVg – TuS Erndtebrück

SC Westfalia Herne – SV Westfalia Rhynern

1. FC Gievenbeck – ASC 09 Dortmund

FC Brünninghausen – TSG Sprockhövel

TuS Ennepetal – SV Schermbeck 1912

TuS Haltern – Sportfreunde Siegen

FC Schalke 04 II U23 – Holzwickeder Sport Club

SC Paderborn 07 II U21 – FC Gütersloh

FC Eintracht Rheine – Rot Weiss Ahlen 14. Spieltag, Sonntag, 11. November:

SV Westfalia Rhynern – FC Eintracht Rheine

SV Schermbeck 1912 – Hammer SpVg

TuS Erndtebrück – FC Brünninghausen

TSG Sprockhövel – 1. FC Gievenbeck

ASC 09 Dortmund – SC Westfalia Herne

Rot Weiss Ahlen – SC Paderborn 07 II U21

FC Gütersloh – FC Schalke 04 II U23

Holzwickeder Sport Club – TuS Haltern

Sportfreunde Siegen – TuS Ennepetal 15. Spieltag, Sonntag, 18. November:

Hammer SpVg – Sportfreunde Siegen

SC Paderborn 07 II U21 – SV Westfalia Rhynern

1. FC Gievenbeck – SC Westfalia Herne

TSG Sprockhövel – TuS Erndtebrück

FC Brünninghausen – SV Schermbeck 1912

TuS Ennepetal – Holzwickeder Sport Club

TuS Haltern – FC Gütersloh

FC Schalke 04 II U23 – Rot Weiss Ahlen

FC Eintracht Rheine – ASC 09 Dortmund 16. Spieltag, Sonntag, 2. Dezember:

SV Westfalia Rhynern – FC Schalke 04 II U23

Holzwickeder Sport Club – Hammer SpVg

1. FC Gievenbeck – TuS Erndtebrück

SC Westfalia Herne – FC Eintracht Rheine

ASC 09 Dortmund – SC Paderborn 07 II U21

Rot Weiss Ahlen – TuS Haltern

FC Gütersloh – TuS Ennepetal

Sportfreunde Siegen – FC Brünninghausen

SV Schermbeck 1912 – TSG Sprockhövel 17. Spieltag, Sonntag, 9. Dezember:

Hammer SpVg – FC Gütersloh

TuS Haltern – SV Westfalia Rhynern

TuS Erndtebrück – SV Schermbeck 1912

TSG Sprockhövel – Sportfreunde Siegen

FC Brünninghausen – Holzwickeder Sport Club

TuS Ennepetal – Rot Weiss Ahlen

FC Schalke 04 II U23 – ASC 09 Dortmund

SC Paderborn 07 II U21 – SC Westfalia Herne

FC Eintracht Rheine – 1. FC Gievenbeck

