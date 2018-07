Am Sonntag, den 12. August geht die Saison in der Oberliga Niederrhein los. Am Montag wurde der Spielplan veröffentlicht.

Das Topspiel findet in Velbert statt, wenn die SSVg mit Schonnebeck einen der Aufstiegsanwärter empfängt. Die Spieltage bis zur Winterpause in der Übersicht: 1. Spieltag (Sonntag, 12. August)

ETB Schwarz-Weiß Essen - SC Velbert

TV Jahn Hiesfeld - VfB Homberg

Sportfreunde Baumberg - SC Union Nettetal

SSVg Velbert - SpVg Schonnebeck

TSV Meerbusch - 1. FC Monheim

Germania Ratingen - VfB Speldorf

1. FC Kleve - VfB Hilden

FSV Duisburg - TuRU Düsseldorf

SC Düsseldorf-West - 1.FC Bocholt 2. Spieltag (Mittwoch, 15. August)

1. FC Monheim - TV Jahn Hiesfeld

TuRU Düsseldorf - 1. FC Kleve

SC Velbert - Germania Ratingen

VfB Homberg - Sportfreunde Baumberg

VfB Hilden - SSVg Velbert

VfB Speldorf - SC Düsseldorf-West

SpVg Schonnebeck - TSV Meerbusch

1.FC Bocholt - FSV Duisburg

Donnerstag, 16. August

SC Union Nettetal - ETB Schwarz-Weiß Essen



3. Spieltag (Sonntag, 19. August)

SSVg Velbert - TuRU Düsseldorf

TSV Meerbusch - VfB Hilden

Germania Ratingen - SC Union Nettetal

1. FC Kleve - 1 .FC Bocholt

ETB Schwarz-Weiß Essen - VfB Homberg

TV Jahn Hiesfeld - Sportfreunde Baumberg

SC Düsseldorf-West - SC Velbert

FSV Duisburg - VfB Speldorf

1. FC Monheim - SpVg Schonnebeck 4. Spieltag (Sonntag, 26. August)

VfB Homberg - Germania Ratingen

VfB Hilden - 1. FC Monheim

VfB Speldorf - 1. FC Kleve

SpVg Schonnebeck - TV Jahn Hiesfeld

1.FC Bocholt - SSVg Velbert

SC Union Nettetal - SC Düsseldorf-West

Sportfreunde Baumberg - ETB Schwarz-Weiß Essen

TuRU Düsseldorf - TSV Meerbusch

SC Velbert - FSV Duisburg 5. Spieltag (Sonntag, 2. September)

1. FC Kleve - SC Velbert

SpVg Schonnebeck - VfB Hilden

TV Jahn Hiesfeld - ETB Schwarz-Weiß Essen

SSVg Velbert - VfB Speldorf

TSV Meerbusch - 1.FC Bocholt

Germania Ratingen - Sportfreunde Baumberg

FSV Duisburg - SC Union Nettetal

1. FC Monheim - TuRU Düsseldorf

SC Düsseldorf-West - VfB Homberg



6. Spieltag (Sonntag, 9. September)

ETB Schwarz-Weiß Essen - Germania Ratingen

1.FC Bocholt - 1. FC Monheim

SC Union Nettetal - 1. FC Kleve

Sportfreunde Baumberg - SC Düsseldorf-West

TuRU Düsseldorf - SpVg Schonnebeck

SC Velbert - SSVg Velbert

VfB Homberg - FSV Duisburg

VfB Hilden - TV Jahn Hiesfeld

VfB Speldorf - TSV Meerbusch



7. Spieltag (Sonntag, 16. September)

TV Jahn Hiesfeld - Germania Ratingen

SSVg Velbert - SC Union Nettetal

TSV Meerbusch - SC Velbert

VfB Hilden - TuRU Düsseldorf

1. FC Kleve - VfB Homberg

SpVg Schonnebeck - 1.FC Bocholt

1. FC Monheim - VfB Speldorf

SC Düsseldorf-West - ETB Schwarz-Weiß Essen

FSV Duisburg - Sportfreunde Baumberg



8. Spieltag Sonntag (23. September)

SC Velbert - 1. FC Monheim (Freitag, 21. September)

Sportfreunde Baumberg - 1. FC Kleve

TuRU Düsseldorf - TV Jahn Hiesfeld

VfB Homberg - SSVg Velbert

Germania Ratingen - SC Düsseldorf-West

VfB Speldorf - SpVg Schonnebeck

ETB Schwarz-Weiß Essen - FSV Duisburg

1.FC Bocholt - VfB Hilden

SC Union Nettetal - TSV Meerbusch 9. Spieltag (Sonntag, 30. September)

TSV Meerbusch - VfB Homberg

VfB Hilden - VfB Speldorf

1. FC Kleve - ETB SW Essen

SpVg Schonnebeck - SC Velbert

TV Jahn Hiesfeld - SC Düsseldorf-West

TuRU Düsseldorf - 1.FC Bocholt

SSVg Velbert - Sportfreunde Baumberg

FSV Duisburg - Germania Ratingen

1. FC Monheim - SC Union Nettetal 10. Spieltag (Sonntag, 7. Oktober)

Germania Ratingen - 1. FC Kleve

VfB Speldorf - TuRU Düsseldorf

ETB Schwarz-Weiß Essen - SSVg Velbert

1.FC Bocholt - TV Jahn Hiesfeld

SC Union Nettetal - SpVg Schonnebeck

Sportfreunde Baumberg - TSV Meerbusch

SC Velbert - VfB Hilden

VfB Homberg - 1. FC Monheim

SC Düsseldorf-West - FSV Duisburg 11. Spieltag (Sonntag, 14. Oktober)

SpVg Schonnebeck - VfB Homberg

1.FC Bocholt - VfB Speldorf

TV Jahn Hiesfeld - FSV Duisburg

TuRU Düsseldorf - SC Velbert

SSVg Velbert - Germania Ratingen

TSV Meerbusch - ETB SW Essen

VfB Hilden - SC Union Nettetal

1. FC Kleve - SC Düsseldorf-West

1. FC Monheim - Sportfreunde Baumberg



12. Spieltag Sonntag, 21. Oktober)

VfB Homberg - VfB Hilden (Samstag, 20. Oktober)

SC Union Nettetal - TuRU Düsseldorf

Sportfreunde Baumberg - SpVg Schonnebeck

SC Velbert - 1. FC Bocholt

Germania Ratingen - TSV Meerbusch

VfB Speldorf - TV Jahn Hiesfeld

ETB Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Monheim

FSV Duisburg - 1. FC Kleve

SC Düsseldorf-West - SSVg Velbert



13. Spieltag (Sonntag, 28. Oktober)

TuRU Düsseldorf - VfB Homberg

SSVg Velbert - FSV Duisburg

TSV Meerbusch - SC Düsseldorf-West

VfB Hilden - Sportfreunde Baumberg

VfB Speldorf - SC Velbert

SpVg Schonnebeck - ETB SW Essen

1.FC Bocholt - SC Union Nettetal

TV Jahn Hiesfeld - 1. FC Kleve

1. FC Monheim Germania Ratingen



14. Spieltag (Sonntag, 4. November)

VfB Homberg 1.FC Bocholt (Samstag, 3. November)

Germania Ratingen - SpVg Schonnebeck

1. FC Kleve - SSVg Velbert

ETB Schwarz-Weiß Essen - VfB Hilden

SC Velbert - TV Jahn Hiesfeld

SC Union Nettetal - VfB Speldorf

Sportfreunde Baumberg - TuRU Düsseldorf

FSV Duisburg - TSV Meerbusch

SC Düsseldorf-West - 1. FC Monheim



15. Spieltag (Sonntag, 11. November)

TSV Meerbusch - 1. FC Kleve

VfB Speldorf - VfB Homberg

SpVg Schonnebeck - SC Düsseldorf-West

TV Jahn Hiesfeld - SSVg Velbert

VfB Hilden - Germania Ratingen

1.FC Bocholt - Sportfreunde Baumberg

TuRU Düsseldorf - ETB SW Essen

SC Velbert - SC Union Nettetal

1. FC Monheim - FSV Duisburg 16. Spieltag (Sonntag, 18. November)

ETB Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Bocholt

TV Jahn Hiesfeld - SC Union Nettetal

SSVg Velbert- TSV Meerbusch

VfB Homberg - SC Velbert

Germania Ratingen - TuRU Düsseldorf

1. FC Kleve - 1. FC Monheim

Sportfreunde Baumberg - VfB Speldorf

FSV Duisburg - SpVg Schonnebeck

SC Düsseldorf-West - VfB Hilden 17. Spieltag (Sonntag, 2. Dezember)

SpVg Schonnebeck - 1. FC Kleve

TSV Meerbusch - TV Jahn Hiesfeld

VfB Speldorf - ETB SW Essen

1.FC Bocholt - Germania Ratingen

SC Union Nettetal - VfB Homberg

TuRU Düsseldorf - SC Düsseldorf-West

SC Velbert - Sportfreunde Baumberg

VfB Hilden - FSV Duisburg

1. FC Monheim - SSVg Velbert 18. Spieltag (Sonntag, 9. Dezember)

SpVg Schonnebeck - SSVg Velbert

VfB Speldorf - Germania Ratingen

VfB Homberg - TV Jahn Hiesfeld

SC Union Nettetal - Sportfreunde Baumberg

1.FC Bocholt - SC Düsseldorf-West

VfB Hilden - 1. FC Kleve

SC Velbert - ETB SW Essen

TuRU Düsseldorf - FSV Duisburg

1. FC Monheim - TSV Meerbusch



19. Spieltag (Sonntag, 16. Dezember)

TV Jahn Hiesfeld 1. FC Monheim (Samstag, 15. Dezember)

1. FC Kleve TuRU Düsseldorf

Germania Ratingen - SC Velbert

SSVg Velbert - VfB Hilden

TSV Meerbusch - SpVg Schonnebeck

ETB Schwarz-Weiß Essen - SC Union Nettetal

Sportfreunde Baumberg - VfB Homberg

SC Düsseldorf-West - VfB Speldorf

FSV Duisburg - 1. FC Bocholt

