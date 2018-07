Der BVB hat seine erste Einheit unter dem neuen Trainer Lucien Favre absolviert.

Vor den Augen von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Michael Zorc und Sebastian Kehl, frisch ernannter Leiter der Lizenzspielerabteilung, hat Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund am Montag seine erste Trainingseinheit abgehalten.

Bei einer Kulisse von einigen Hundert Zuschauern auf dem BVB-Gelände in Brackel begrüßte der neue Cheftrainer Lucien Favre neben den drei Neuzugängen Marius Wolf (Eintracht Frankfurt), Marwin Hitz (FC Augsburg) und Abdou Diallo (Mainz 05) auch die lange verletzten Erik Durm und Sebastian Rode. Am Samstag und Sonntag hatten noch interne Leistungstests auf dem Programm gestanden.

Noch nicht dabei waren die sieben WM-Teilnehmer der Borussia, zu denen auch Zugang Thomas Delaney (Dänemark/Werder Bremen) zählt. Zudem musste Nationalspieler Julian Weigl wegen Adduktorenproblemen passen.

"Ich kann noch nicht sagen, wann es weitergeht", sagte der 22-Jährige am Montag beim ersten Teamtraining des Fußball-Bundesligisten nach der Sommerpause. Trotz mehrwöchiger Schonung leidet der Mittelfeldspieler weiter an einer Adduktoren-Reizung. Bei der USA-Reise des Revierclubs vom 18. bis 26. Juli in die USA wird er deshalb fehlen. Vom 1. bis 8. August steht ein Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz auf dem Programm.

Yarmolenko vor Wechsel



Der Ukrainer Andrej Jarmolenko steht nach nur einem Jahr vor einem Wechsel zum Premier-League-Klub West Ham United, der Flügelstürmer ist vom BVB für Vertragsgespräche freigestellt.