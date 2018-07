Der Übergangstrainer ist gefunden: Ralf Rangnick kehrt bei RB Leipzig auf die Bank zurück, ehe 2019 Julian Nagelsmann übernimmt.

Vertraute Doppelrolle für Ralf Rangnick: Der Sportdirektor übernimmt bei RB Leipzig zum zweiten Mal auch den Trainerjob und führt die Sachsen ab Mitte August in die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Das berichtet die Bild-Zeitung, für 13.00 Uhr hat Leipzig eine Pressekonferenz angekündigt. Im Sommer 2019 rückt Julian Nagelsmann (1899 Hoffenheim) auf den Posten des Cheftrainers.

Für Rangnick ist die Doppelfunktion nicht neu. Bereits in der Saison 2015/16 hatte der Workaholic auch auf der Trainerbank von RB Platz genommen und den Verein am Ende der Saison in die Bundesliga geführt.

Im Anschluss übernahm Ralph Hasenhüttl den Trainerposten und erreichte die Champions League. Im zweiten Jahr war RB unter dem Österreicher nicht mehr so erfolgreich und musste sich nach Platz sechs mit der Qualifikation für die Europa League begnügen.

Nachdem sich RB und Hasenhüttl im Mai nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen konnten, verkündete der Klub im Juni die Einigung mit Nagelsmann und erntete damit viel Lob. Der 30-Jährige kostete fünf Millionen Euro Ablösesumme und erhielt einen Vertrag bis 2023.

Bis zuletzt war auch Jesse Marsch vom Schwesterverein New York Red Bulls ein Kandidat für das Übergangsjahr, der Amerikaner wird nun Assistent von Rangnick. Gemeinsam wird das Duo der Mannschaft die typische RB-DNA mit Pressing und rasantem Umschaltspiel einimpfen.

Die bisherigen Neuverpflichtungen lassen ebenfalls auf Vollgas-Fußball schließen, handelt es sich doch ausschließlich um junge, schnelle Spieler. In Angreifer Matheus Cunha (FC Sion) und den Defensivspielern Nordi Mukiele (HSC Montpellier) und Marcelo Saracchi (Club Atletico River Plate) verpflichtete der Klub drei Spieler für jeweils fünf Jahre, von denen keiner älter als 20 Jahre alt ist.

Rangnick blickt auf erfolgreiche Jahre als Chef-Trainer zurück, obwohl er nur einen Titel gewinnen konnte. 2011 holte er mit Schalke 04 den DFB-Pokal, nachdem er erst kurz zuvor Felix Magath als Coach abgelöst hatte.

Große Erfolge feierte Rangnick mit 1899 Hoffenheim, die er innerhalb von nur zwei Spielzeiten aus der 3. Liga in die Bundesliga geführt hatte. Nach dem Ende seiner zweiten Amtszeit auf Schalke übernahm Rangnick 2012 den Job des Sportdirektors bei RB Leipzig.

Leipzig stand bei der Suche nach einem neuen Trainer zeitlich unter Druck. Als Tabellen-Sechster muss RB schon ab dem 26. Juli in der 2. Qualifikationsspiele für die Europa League antreten und trifft dort auf den Sieger des Vergleichs zwischen FK Liepaja aus Lettland oder BK Häcken aus Schweden. Die Entscheidung über den Gegner fällt am 19. Juli.

Das erste Bundesligaspiel der neuen Saison bestreiten die Leipziger am 25. August bei Borussia Dortmund.