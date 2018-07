Am 27. Juli startet die Saison in der 3. Liga. Knaller am ersten Spieltag ist die Partie zwischen Kaiserslautern und 1860 München.

Der KFC Uerdingen startet mit einem Heimspiel gegen Unterhaching in die Saison, eine Woche später muss der KFC zu den Würzburger Kickers.



Hier der Hinrunde-Spielplan in der Übersicht 1. Spieltag (27.- 30.07.2018)

Eintracht Braunschweig - Karlsruher SC

VfR Aalen - SV Wehen Wiesbaden

KFC Uerdingen - SpVgg Unterhaching

VfL Osnabrück - FC Würzburger Kickers

Sportfreunde Lotte - SV Meppen

1. FC Kaiserslautern - TSV 1860 München

FC Carl Zeiss Jena - SG Sonnenhof Großaspach

Fortuna Köln - SC Preußen Münster

FSV Zwickau - Hallescher FC

FC Energie Cottbus - Hansa Rostock 2. Spieltag (3. - 5.08.2018 )

Hallescher FC - Fortuna Köln

SC Preußen Münster - FC Carl Zeiss Jena

SG Sonnenhof Großaspach - 1. FC Kaiserslautern

TSV 1860 München - Sportfreunde Lotte

SV Meppen - VfL Osnabrück

FC Würzburger Kickers - KFC Uerdingen

SpVgg Unterhaching - VfR Aalen

SV Wehen Wiesbaden - FC Energie Cottbus

Hansa Rostock - Eintracht Braunschweig

Karlsruher SC - FSV Zwickau 3. Spieltag (7./8.08.2018)

Eintracht Braunschweig - FSV Zwickau

VfR Aalen - FC Würzburger Kickers

KFC Uerdingen - SV Meppen

VfL Osnabrück - TSV 1860 München

Sportfreunde Lotte - SG Sonnenhof Großaspach

1. FC Kaiserslautern - SC Preußen Münster

FC Carl Zeiss Jena - Hallescher FC

Fortuna Köln - Karlsruher SC

Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden

FC Energie Cottbus - SpVgg Unterhaching 4. Spieltag (10. - 13.08.2018)

Hallescher FC - 1. FC Kaiserslautern

SC Preußen Münster - Sportfreunde Lotte

SG Sonnenhof Großaspach - VfL Osnabrück

TSV 1860 München - KFC Uerdingen

SV Meppen - VfR Aalen

FC Würzburger Kickers - FC Energie Cottbus

SpVgg Unterhaching - Hansa Rostock

SV Wehen Wiesbaden - Eintracht Braunschweig

FSV Zwickau - Fortuna Köln

Karlsruher SC - FC Carl Zeiss Jena 5. Spieltag (24. - 27.08.2018)

Eintracht Braunschweig - Fortuna Köln

VfR Aalen - TSV 1860 München

KFC Uerdingen - SG Sonnenhof Großaspach

VfL Osnabrück - SC Preußen Münster

Sportfreunde Lotte - Hallescher FC

1. FC Kaiserslautern - Karlsruher SC

FC Carl Zeiss Jena - FSV Zwickau

SV Wehen Wiesbaden - SpVgg Unterhaching

Hansa Rostock - FC Würzburger Kickers

FC Energie Cottbus - SV Meppen 6. Spieltag (31.08. - 3.09.2018)

Hallescher FC - VfL Osnabrück

SC Preußen Münster - KFC Uerdingen

SG Sonnenhof Großaspach - VfR Aalen

TSV 1860 München - FC Energie Cottbus

SV Meppen - Hansa Rostock

FC Würzburger Kickers - SV Wehen Wiesbaden

SpVgg Unterhaching - Eintracht Braunschweig

Fortuna Köln - FC Carl Zeiss Jena

FSV Zwickau - 1. FC Kaiserslautern

Karlsruher SC - Sportfreunde Lotte

7. Spieltag (14. - 17.09.2018)

Eintracht Braunschweig - FC Carl Zeiss Jena

VfR Aalen - SC Preußen Münster

KFC Uerdingen - Hallescher FC

VfL Osnabrück - Karlsruher SC

Sportfreunde Lotte - FSV Zwickau

1. FC Kaiserslautern - Fortuna Köln

SpVgg Unterhaching - FC Würzburger Kickers

SV Wehen Wiesbaden - SV Meppen

Hansa Rostock - TSV 1860 München

FC Energie Cottbus - SG Sonnenhof Großaspach 8. Spieltag (21. - 23.09.2018)

Hallescher FC - VfR Aalen

SC Preußen Münster - FC Energie Cottbus

SG Sonnenhof Großaspach - Hansa Rostock

TSV 1860 München - SV Wehen Wiesbaden

SV Meppen - SpVgg Unterhaching

FC Würzburger Kickers - Eintracht Braunschweig

FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Kaiserslautern

Fortuna Köln - Sportfreunde Lotte

FSV Zwickau - VfL Osnabrück

Karlsruher SC - KFC Uerdingen 9. Spieltag (25./26.09.2018)

Eintracht Braunschweig - 1. FC Kaiserslautern

VfR Aalen - Karlsruher SC

KFC Uerdingen - FSV Zwickau

VfL Osnabrück - Fortuna Köln

Sportfreunde Lotte - FC Carl Zeiss Jena

FC Würzburger Kickers - SV Meppen

SpVgg Unterhaching - TSV 1860 München

SV Wehen Wiesbaden - SG Sonnenhof Großaspach

Hansa Rostock - SC Preußen Münster

FC Energie Cottbus - Hallescher FC 10. Spieltag (28.9. - 1.10.2018)

Hallescher FC - Hansa Rostock

SC Preußen Münster - SV Wehen Wiesbaden

SG Sonnenhof Großaspach - SpVgg Unterhaching

TSV 1860 München - FC Würzburger Kickers

SV Meppen - Eintracht Braunschweig

1. FC Kaiserslautern - Sportfreunde Lotte

FC Carl Zeiss Jena - VfL Osnabrück

Fortuna Köln - KFC Uerdingen

FSV Zwickau - VfR Aalen

Karlsruher SC - FC Energie Cottbus 11. Spieltag (5. - 8.10.2018)

Eintracht Braunschweig - Sportfreunde Lotte

VfR Aalen - Fortuna Köln

KFC Uerdingen - FC Carl Zeiss Jena

VfL Osnabrück - 1. FC Kaiserslautern

SV Meppen - TSV 1860 München

FC Würzburger Kickers - SG Sonnenhof Großaspach

SpVgg Unterhaching - SC Preußen Münster

SV Wehen Wiesbaden - Hallescher FC

Hansa Rostock - Karlsruher SC

FC Energie Cottbus - FSV Zwickau 12. Spieltag (19. - 22.10.2018)

Hallescher FC - SpVgg Unterhaching

SC Preußen Münster - FC Würzburger Kickers

SG Sonnenhof Großaspach - SV Meppen

TSV 1860 München - Eintracht Braunschweig

Sportfreunde Lotte - VfL Osnabrück

1. FC Kaiserslautern - KFC Uerdingen

FC Carl Zeiss Jena - VfR Aalen

Fortuna Köln - FC Energie Cottbus

FSV Zwickau - Hansa Rostock

Karlsruher SC - SV Wehen Wiesbaden



13. Spieltag (26. - 29.10.2018)

Eintracht Braunschweig - VfL Osnabrück

VfR Aalen - 1. FC Kaiserslautern

KFC Uerdingen - Sportfreunde Lotte

TSV 1860 München - SG Sonnenhof Großaspach

SV Meppen - SC Preußen Münster

FC Würzburger Kickers - Hallescher FC

SpVgg Unterhaching - Karlsruher SC

SV Wehen Wiesbaden - FSV Zwickau

Hansa Rostock - Fortuna Köln

FC Energie Cottbus - FC Carl Zeiss Jena 14. Spieltag (2. - 5.11.2018)

Hallescher FC - SV Meppen

SC Preußen Münster - TSV 1860 München

SG Sonnenhof Großaspach - Eintracht Braunschweig

VfL Osnabrück - KFC Uerdingen

Sportfreunde Lotte - VfR Aalen

1. FC Kaiserslautern - FC Energie Cottbus

Carl Zeiss Jena - Hansa Rostock

Fortuna Köln - SV Wehen Wiesbaden

FSV Zwickau - SpVgg Unterhaching

Karlsruher SC - FC Würzburger Kickers



15. Spieltag (9. - 12.11.2018)

Eintracht Braunschweig - KFC Uerdingen

VfR Aalen - VfL Osnabrück

SG Sonnenhof Großaspach - SC Preußen Münster

TSV 1860 München - Hallescher FC

SV Meppen - Karlsruher SC

FC Würzburger Kickers - FSV Zwickau

SpVgg Unterhaching - Fortuna Köln

SV Wehen Wiesbaden - FC Carl Zeiss Jena

Hansa Rostock - 1. FC Kaiserslautern

Energie Cottbus - Sportfreunde Lotte 16. Spieltag (23. - 26.11.2018)

Hallescher FC - SG Sonnenhof Großaspach

SC Preußen Münster - Eintracht Braunschweig

KFC Uerdingen - VfR Aalen

VfL Osnabrück - FC Energie Cottbus

Sportfreunde Lotte - Hansa Rostock

1. FC Kaiserslautern - SV Wehen Wiesbaden

FC Carl Zeiss Jena - SpVgg Unterhaching

Fortuna Köln - FC Würzburger Kickers

FSV Zwickau - SV Meppen

Karlsruher SC - TSV 1860 München 17. Spieltag (30.11. - 3.12.2018)

Eintracht Braunschweig - VfR Aalen

SC Preußen Münster - Hallescher FC

SG Sonnenhof Großaspach - Karlsruher SC

TSV 1860 München - FSV Zwickau

SV Meppen - Fortuna Köln

FC Würzburger Kickers - FC Carl Zeiss Jena

SpVgg Unterhaching - 1. FC Kaiserslautern

SV Wehen Wiesbaden - Sportfreunde Lotte

Hansa Rostock - VfL Osnabrück

FC Energie Cottbus - KFC Uerdingen



18. Spieltag (7. - 10.12.2018)

Eintracht Braunschweig - Hallescher FC

VfR Aalen - FC Energie Cottbus

KFC Uerdingen - Hansa Rostock

VfL Osnabrück - SV Wehen Wiesbaden

Sportfreunde Lotte - SpVgg Unterhaching

1. FC Kaiserslautern - FC Würzburger Kickers

FC Carl Zeiss Jena - SV Meppen

Fortuna Köln - TSV 1860 München

FSV Zwickau - SG Sonnenhof Großaspach

Karlsruher SC - SC Preußen Münster



19. Spieltag (14. - 17.12.2018)

Hallescher FC - Karlsruher SC

SC Preußen Münster - FSV Zwickau

SG Sonnenhof Großaspach - Fortuna Köln

TSV 1860 München - FC Carl Zeiss Jena

SV Meppen - 1. FC Kaiserslautern

FC Würzburger Kickers - Sportfreunde Lotte

SpVgg Unterhaching - VfL Osnabrück

SV Wehen Wiesbaden - KFC Uerdingen

Hansa Rostock - VfR Aalen

FC Energie Cottbus - Eintracht Braunschweig Start Rückrunde

20. Spieltag (21. - 23.12.2018)

Karlsruher SC - Eintracht Braunschweig

SV Wehen Wiesbaden - VfR Aalen

SpVgg Unterhaching - KFC Uerdingen

FC Würzburger Kickers - VfL Osnabrück

SV Meppen - Sportfreunde Lotte

TSV 1860 München - 1. FC Kaiserslautern

SG Sonnenhof Großaspach - FC Carl Zeiss Jena

SC Preußen Münster - Fortuna Köln

Hallescher FC - FSV Zwickau

Hansa Rostock - FC Energie Cottbus

