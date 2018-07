Im Allgäu bereitet sich der VfL Bochum auf die neue Saison in der 2. Bundesliga vor. Kapitän Stefano Celozzi (29) spricht im Interview über das Training, die Ziele und die Mannschaft.

Weiler-Simmerberg ist ein nicht ganz so großer Ort im bayerischen Allgäu. Etwa 6.500 Einwohner zählt die Stadt, die dem VfL Bochum perfekte Bedingungen für die Saisonvorbereitung bieten soll.

Kapitän Stefano Celozzi sprach mit RevierSport unter anderem über die Atmosphäre im Training unter Robin Dutt, das Saisonziel und warf einen Blick auf die Konkurrenz in der 2. Bundesliga.

Stefano Celozzi, im letzten Jahr gab es Unruhe beim ersten Training, Unruhe im Trainingslager – und hier in Weiler-Simmerberg nun diese Ruhe. Macht Ihnen das als Kapitän nicht sogar ein bisschen Angst?

Nein, auf keinen Fall (lacht). Wir genießen hier momentan die Ruhe, das Hotel ist sehr schön, es gibt sehr gutes Essen. Und das sind natürlich tolle Voraussetzungen, um gut zu arbeiten.

Im Training heißt es: Vollgas geben. Außerhalb des Trainings herrschen freundschaftliche Verhältnisse. Das klingt nach einer idealen Basis, um gute Leistungen zu bringen...

Ja, natürlich. Gut, wir sind jetzt auch erst in der zweiten Woche. Deswegen wird das noch ein hartes Stück Arbeit, das in der Vorbereitung noch vor uns liegt. Aber bis jetzt ziehen alle gut mit und auch außerhalb des Platzes haben wir eine gute Atmosphäre.

Es gibt in der Mannschaft junge und alte Spieler. Wenn man Sie im täglichen Umgang miteinander beobachtet, gibt es da keine Differenzen. Das ist auch das, was gegen Ende der letzten Saison zum Erfolg geführt hat, oder?

Wir sind natürlich gut beraten daran zu arbeiten, als Team gemeinsam aufzutreten. Klar, es gibt auch mal den ein oder anderen Krach, aber das gehört auch dazu. Auch im Training geht’s dann mal zur Sache, aber danach verträgt man sich wieder. Die Jungs, soweit ich das beurteilen kann, haben alle einen guten Charakter. Es macht Spaß momentan.

Ist es ein positives Signal, dass nicht jeder Krach an die Öffentlichkeit geht?

Nein, nicht unbedingt, aber sie wissen ja, wie das im Fußball ist. Wenn alles immer harmonisch ist und keiner irgendwo mal aneckt, dann ist das auch nicht gut. Also ich finde, es gehört schon dazu, dass man auch mal Reibereien hat und das ein oder andere Problem, das man zusammen löst. Nur so kommt man voran. Es ist immer schön, wenn Harmonie da ist, aber der ein oder andere Krach gehört auch dazu und ich denke, das wird auch in der Zukunft so sein. Aber aktuell ist alles harmonisch.

Wir sind gut beraten, den Ball flach zu halten. Wir wollen nicht wieder so eine turbulente Saison haben. Stefano Celozzi, Kapitän VfL Bochum

Sie haben ein sehr interessantes Vorbereitungsprogramm mit Top-Gegnern wie Zürich – so bereitet sich doch eigentlich eine Mannschaft vor, die in der ersten Bundesliga spielt. Erhoffen Sie sich dadurch, mehr Erkenntnisse zu eigenen Schwächen und Stärken zu erlangen?

Wir waren auch erstaunt über das Programm, das uns bevorsteht. Tolle Namen, tolle Gegner – die werden uns fußballerisch sehr fordern. Da freut sich jeder drüber, gegen so namhafte Gegner spielen zu dürfen.

Die Mannschaft kennt Robin Dutt jetzt und andersherum auch: Insofern haben Sie eigentlich gar nicht mehr „bei Null“ angefangen, sondern bauen auf einem stabilen Gerüst auf.

Bei Null haben wir nicht angefangen, das stimmt. Er hat die Mannschaft damals in einer sehr turbulenten Situation übernommen. Da konnte man einiges schon umsetzen, aber noch nicht alles. Da ging's aber erstmal darum, aus der schwierigen Situation rauszukommen. Jetzt hat der Trainer die Möglichkeit, seine Philosophie noch mehr umzusetzen.

Im letzten Jahr wurde offen über den Aufstieg geredet und dieser dann nicht umgesetzt. Jetzt wird nicht darüber geredet – wird er dafür jetzt umgesetzt?

Ach, wer weiß (lacht). Wir wissen, was letztes Jahr war und wie schwierig die Saison für uns verlaufen ist. Wir sind gut beraten, den Ball flach zu halten. Am Ende werden wir sehen, was dabei rum kommt. Aber eins ist klar: Wir wollen nicht noch so eine turbulente Saison wie letztes Jahr haben.

Werfen wir einen Blick auf die Konkurrenz. Die Vorbereitung des 1. FC Köln und des Hamburger SV hat gezeigt, dass es für beide kein Selbstläufer wird. Die Kölner und Hamburger verlieren, der VfL immerhin noch Unentschieden...

Die Ergebnisse habe ich nur am Rande mitbekommen. Aber das ist ganz normal, in der Vorbereitung wird viel im konditionellen Bereich gearbeitet, die Spieler sind müde. Es ist klar, dass dann das eine oder andere Ergebnis ausbleibt. Das würde ich nie überbewerten.

Einer fehlt hier in der Vorbereitung: Jannik Bandowski, der hat aktuell eine schwere Zeit durchzumachen nach seinem Kreuzbandriss.

Genau, das ist natürlich bitter, sich am Saisonende das Kreuzband in einem Trainingsspiel zu reißen. Wir sind in Kontakt, ich schreibe ab und zu auch persönlich mit „Bando“. Ich hoffe, es geht in seiner Reha gut voran. Es wäre natürlich schön, wenn er so bald wie möglich zurückkommt.