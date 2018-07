In Wien hat es Ausschreitungen von kroatischen Fußballfans nach dem dramatischen Sieg des WM-Dritten von 1998 bei der WM in Russland im Elfmeterschießen gegen das Gastgeberland gegeben.

Laut österreichischen Medienangaben gab es mehrere Verletzte, insgesamt wurden 78 Anzeigen erstattet. Drei Personen wurden vorläufig festgenommen.

Die Ottakringer Straße in Wien musste nach Polizeiangaben vorübergehend gesperrt werden. "Halten Sie sich an die Gesetze!", riefen Beamte über Lautsprecher aus dem Polizeibus mehrmals in Richtung der Menge. Erst gegen Mitternacht wurde die Straßensperre wieder aufgehoben.