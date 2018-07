Bei der Eröffnung des Schalke 04-Stores in Peking kommt heraus: Es gibt einen deutlichen Unterschied zum Preis in Deutschland.

Abgezählte 57 Sicherheitskräfte bewachten am Samstag die offizielle Eröffnung des Schalke 04-Stores vom neuen Ausrüster Umbro in der stark frequentierten Joy City Mall in Peking. Bereits vor der offiziellen Begrüßung kamen etliche Fans mit Tüten unter dem Arm aus dem Shop und hatten sich auf der 80 Quadratmeter großen Verkaufsfläche mit dem nagelneuen grauen S04-Auswärtstrikot eingedeckt. Stürmer Franco Di Santo, der mit seinen Teamkollegen Weston McKennie und Thilo Kehrer eine Autogrammstunde vor dem Fan-Shop gab, heizte die Kauflust der Kunden noch mit ein paar Worten an: „Die Farbe unseres neuen Trikots gefällt mir. Es ist ein Unterschied zum Rest. Wir sind glücklich damit.“

Im Vergleich zu den Schalke-Fans in Deutschland, die für das Umbro-Shirt ohne jegliche Beflockung 84,95 Euro bezahlen müssen, kommen die chinesischen S04-Anhänger günstiger weg. Nach Stand der Samstags-Währung sind 459 chinesische Yuan für das Basis-Trikot fällig, was umgerechnet 58,79 Euro ausmacht. Wer sich sein Schalke-Trikot in Deutschland mit Spielername, Rücken-Nummer und offiziellem Bundesliga-Logo bestellt, liegt um 50 Cent über der magischen Preisgrenze von 100 Euro. Das sorgte im Netz bereits für einige Diskussionen.

„Der Preis-Unterschied zwischen Deutschland und China hat mit den Händler-Magen zu tun, darauf haben wir keinen Einfluss“, sagt Marketing-Vorstand Alexander Jobst über die Differenz zwischen Heimat und dem Reich der Mitte. Im Vergleich aller Bundesliga-Klubs sieht Jobst die Königsblauen im Mittelfeld der Preis-Tabelle. „Wir liegen da auf Platz acht oder neun. Wir haben immer gesagt, dass wir versuchen, einen günstigeres Trikot als zuletzt anzubieten. Das ist uns auch gelungen.“ Im Vergleich zum Trikot-Preis des Vorjahres-Ausrüsters adidas „sind wir um neun Euro günstiger“, wie Jobst betont.

Nach der offiziellen Präsentation des neuen Jerseys auf der ISPO in Shanghai fiel das Echo unterschiedlich aus. „Eine Trikot-Vorstellung hat immer polarisierende Auswirkung. Wir wollten bewusst weg vom klassischen weiß“, sagt der Marketing-Vorstand. Am 16. Juli, kurz nachdem die Mannschaft von ihrer PR-Reise aus China zurückgekehrt und die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland beendet ist, stellt Schalke sein neues Heim-Trikot vor. Jobst: „Unser drittes Trikot kommt dann Ende Juli, Anfang August.“ Inwieweit sich der Ausrüster-Wechsel positiv für Schalke auswirkt, lässt sich jetzt noch nicht ablesen. „Eine Prognose können wir im August stellen“, so Jobst.