Viele Testspiele gab es am Samstag. Hier eine Übersicht.

TUS Helene - RWE 0:17

Rot-Weiss Essen ließ dem B-Ligisten TuS Helene beim 17:0 (8:0) keine Chance. Besonders treffsicher war Mervan Aydin, der vier Mal traf. Zugang Kevin Freiberger und Mittelfeldmotor Benjamin Baier trafen je drei Mal.

SSVg Velbert - RW Oberhausen 1:1 (1:1)

Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen kam beim Oberligisten nicht über ein 1:1 hinaus. Maximilian Wagener traf nach zehn Minuten zum 1:0 für Velbert, RWO-Zugang Shaibou Oubeyapwa erzielte nach 20 Minuten den Endstand.

Bonner SC - 1. FC Köln 1:0

Überraschung in Bonn. Der Regionalligist schlug den Zweitligisten aus Köln in einem Test mit 1:0 (1:0). Den entscheidenden Treffer für Bonn erzielte Shunya Hashimoto.

Viktoria Köln - Lokomotive Leipzig 1:1

‪Viktoria Köln hat im Regionalliga-Duell gegen Lokomotive Leipzig ein 1:1 erreicht. Stefano Maier brachte die Kölner in Führung, Robert Zickert gelang der Ausgleich.

TuS Holsterhausen - ETB 0:6 (0:3)

Der Oberligist ETB SW Essen hat den ersten Test beim A-Kreisligisten TuS Holsterhausen locker mit 6:0 gewonnen. Marvin Ellmann, Jun-Myeong Oh (2), Kohei Yokozawa und Athanasios Tsouirakis (2) trafen für die Essener. ETB-Coach Manfred Wölpper bilanzierte: „Das war ein lockerer Aufgalopp für uns. Ohne despektierlich zu sein, muss man sagen, dass es eine lockere Trainingseinheit war, so wie wir es uns auch vorgestellt hatten. Wir haben komplett durchgewechselt, haben den Ball laufen lassen, einfach gespielt und ein paar Tore erzielt. Es hätten mehr sein müssen, aber für das erste Spiel bin ich mit der Leistung zufrieden.“ Weiter geht es für den ETB am Sonntag, wenn es ab 15 Uhr am Uhlenkrug zum Derby gegen RWE geht. RS tickert und streamt das Spiel live.

TuS Haltern - Holzwickeder SC 2:0

Der TuS Haltern gewann den ersten Test gegen den Oberliga-Aufsteiger Holzwickeder SC durch zwei Tore von Neuzugang Luca Steinfeldt mit 2:0.

Fortuna Köln - TSV Steinbach 0:0

Der Drittligist Fortuna Köln und der ambitionierte Regionalligist TSV Steinbach trennten sich in einem Test torlos.

SV Elversberg - 1. FC Köln II 1:1

Die SV Elversberg und Köln II haben sich in einem Testspiel 1:1 getrennt. Nach der Kölner Führung konnte der ehemalige Schalker Muhamed Alawie per Elfmeter ausgleichen.

TSG Wörsdorf - Fortuna Düsseldorf II 0:11 (0:5)

Die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf hat den Test gegen TSG Wörsdorf souverän mit 11:0 gewonnen. Kaito Miyake war vier Treffern der beste Torschütze.