Um 10.14 Uhr traf das erste Grüppchen am Hoesch-Park im Dortmunder Norden ein. Die Youngster Alexander Isak, Sergio Gomez, Jacob Bruun Larsen, Dzenis Burnic und Jadon Sancho waren die ersten Profis von Borussia Dortmund, die zum Laktattest gebeten werden. Unter den Augen des neuen Cheftrainers Lucien Favre und seiner Assistenten liefen sie in sechs Intervallen Tempoläufe auf der Laufbahn und kamen dann Blut abgezapft - mit diesen Messungen erhalten die Trainer ein genaues Bild vom Fitnesszustand ihrer Profis und können das Training der kommenden Tage individuell auf den Zustand jedes Einzelnen anpassen. Damit hat auch der BVB die Vorbereitung auf die Hinrunde aufgenommen - als letzter Bundesligaklub.

In Insgesamt vier Gruppen absolvierten die BVB-Profis bei strahlendem Sonnenschein und entsprechenden Temperaturen die Tests. Auch die Neuzugänge Abdou Diallo und Marius Wolf waren dabei, der nicht für die Weltmeisterschaft nominierte Mario Götze ebenso und auch Erik Durm und Sebastian Rode, die nach einjähriger Verletzungspause zurückkehren. Durm bewies dabei, dass er trotz langer Verletzungspause nichts von seinen herausragenden athletischen Fähigkeiten eingebüßt hat, indem er allen Mitgliedern seiner Laufgruppe davonlief.

Die WM-Fahrer wie Neuzugang Thomas Delaney und Marco Reus fehlten - sie sind noch im Urlaub. Julian Weigl war wegen einer Verletzung entschuldigt, Andrey Yarmolenko erschien ebenfalls nicht im Hoesch-Park. Der BVB hat ihn für ein paar Tage freigestellt, damit er Gespräche mit einem anderen Klub führen kann - der Premier-League-Klub West Ham United soll Interesse am Flügelspieler aus der Ukraine haben.

Am Montag finden beim BVB weitere leistungsdiagnostische Tests hinter verschlossenen Türen statt, bevor es am Montag erstmals auf den Platz geht: Ab 10.30 Uhr trainiert die Mannschaft öffentlich am Trainingsgelände in Dortmund-Brackel.