RWO testet am Samstag und Sonntag gegen die Oberligisten SpVgg Velbert und FC Oberneuland.

Der Regionalliga-Spielplan ist veröffentlich, lässt Mike Terranova aber einigermaßen ruhig bleiben. „Wichtig ist vor allem, dass wir mit einem Heimspiel starten. Das ist gut, das wollen wir gewinnen. Natürlich bringen Aufsteiger wie Straelen immer Euphorie mit. Unsere Aufgabe ist es, die zu bremsen.“ Um dort hin zu kommen, dienen Testspiele. Heute tritt RWO um 13.30 Uhr beim Oberligisten SpVgg Velbert in der Christopeit-Arena an, Sonntag, 14 Uhr, kommt der Bremer Oberligist FC Oberneuland ins Leistungszentrum an der Lindnerstraße. Auf beide Testspiele freut sich Terranova mächtig.

„Ich werden voll rotieren, jeder kommt in beiden Spielen eine Halbzeit dran. Ich will was sehen.“ Zur Zeit sind alle Akteure fit, die Leistungsdichte soll sehr eng beisammen sein. „Auch die Jungen sind dran“, hat Terranova bei der Freitagseinheit beobachtet. Die endet traditionell in einem Spiel elf gegen elf. Nach den Abgängen von Patrick Schikowski und Rafael Garcia wird sich auf den Außenbahnen etwas tun. Darauf werden sicher Marvin Lorch oder Dominik Reinert ein Auge geworfen haben, die in der vergangenen Saison nicht so zum Zuge gekommen waren, wie sie sich das vielleicht vorgestellt hatten. Gleiches gilt für Raphael Steinmetz, der seine Position auch nicht hundertprozentig gefunden hatte und dem beim Abschluss auch noch das Glück fehlte.

Interessant wird auch, wie die zentrale Achse nach dem Weggang von Robert Fleßers konstruiert wird. Mit Yassin Ben Balla ist der defensive Part wahrscheinlich gesetzt, in der Offensive tut sich mit Dario Schumacher ein Konkurrent zu Kapitän Patrick Bauder auf. Oder geht es mit beiden zusammen? Links war die starke Seite zuletzt mit Tim Hermes und Maik Odenthal. Aber Odenthal kann auch die Sechs und die Acht. Wer wird Daniel Heber auf rechts defensiv beerben? Und wer bildet nach dem Weggang von Felix Haas die Innenverteidigung? Kai Nakowitsch und Jannik Löhden geben sich als Chefs, Mike Jordan hat neben beiden zuletzt einen souveränen Abräumer geboten.

Sonntag gegen ehemaligen Ailton-Club



All dies will Terranova mit seinem Stab in den anstehenden Testspielen ausloten, um für die Meisterschaft gerüstet zu sein.

Die SpVgg Velbert auf ihrem traditionell schlechten Platz hat gut eingekauft und sollte in der Oberliga eine starke Rolle spielen. Bekanntlich wechselte Felix Haas ins Vorbergische. „Die werden um den Aufstieg spielen“, schätzt Terranova ein, „und die werden uns einiges abverlangen.“ Aber genau das wollen wir: testen, lernen, rotieren und gewinnen.“

Gleiches dürfte für den Gast am Sonntag auf dem Rasenplatz am Leistungszentrum gelten. Auch wenn der Oberligist aus dem Bremer Umland einst Berühmtheit erlangte, als ein gewisser Ailton dort für ein halbes Jahr spielte, setzt der Club doch ansonsten auf Talente und ist durchaus ambitioniert. Und jetzt doch noch mal Regionalliga-Spielplan. Terranova mal als Unke: „Ist schon komisch, am zweiten Spieltag wieder Mönchengladbach.“ Bekanntlich unterlag RWO dort in der Vorsaison und leitete damit eine mittelmäßige Vorrunde ein.

Aber Terranova ist nicht abergläubisch, sondern Realist: „Wir müssen gegen alle spielen.“