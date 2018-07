Der Trainer des VfL Bochum sprach vor der Abreise ins Trainingslager über die Personalplanung, die künftige taktische Ausrichtung und die Konkurrenz in der 2. Bundesliga.

Er kam, sah und siegte. Als Robin Dutt im Februar beim VfL Bochum als Trainer einstieg, stand der Zweitligist einmal mehr mit dem Rücken zur Wand. Seine Ruhe und Erfahrung wirkten wohltuend auf die Mannschaft, die später neunmal in Folge ungeschlagen blieb und noch zu einem unerwarteten Höhenflug ansetzte. Die Rolle des Retters ist nun aber nicht mehr gefragt, jetzt geht es für den 53-Jährigen um ein tragfähiges Konzept, sich im Vorderfeld der 2. Liga zu behaupten. Vor der Abfahrt ins Allgäuer Trainingslager sprach Dutt mit dieser Redaktion.

Vor ein paar Tagen haben sie noch auf die Ergebnisse der Leistungsdiagnostik gewartet, jetzt dürften sie bekannt sein. Wie steht es denn um die Fitness ihrer Spieler?

Robin Dutt: Die Ergebnisse waren okay. Aber egal wie gut sie sind, es gibt immer noch Luft nach oben. Wichtig ist die Leistungsbereitschaft. Und die stimmt.

Die Personalplanung entspricht Ihren Vorstellungen?

Es ist ja ein absoluter Ausnahmefall, dass Du so viele Spieler behältst, wie wir das in diesem Sommer getan haben. Wir haben einige Verträge verlängern können. Das gelingt nicht, wenn man diesen Spielern sagt, sie hätten künftig keine Chance. Als ich kam, war die Situation etwas anders. Da haben wir uns für eine Stammformation entschieden, abgesehen von zwei, drei Positionen.

Aber ein Innenverteidiger und ein Stürmer sollen noch kommen. Sollen das eher junge Spieler sein mit Entwicklungspotenzial oder setzen Sie auf Erfahrung?

Wir werden uns, was das Alter angeht, nicht selbst begrenzen. Es geht um Qualität, also orientieren wir uns in der Bewertung an den Spielern, die wir haben.

Könnte die Lösung auch eine Ausleihe sein?

Wenn du zehn Leihspieler hast, ist das sicher schlecht. Aber wir haben derzeit gar keinen, nachdem Vitaly Janelt und Robert Tesche fest zu uns gewechselt sind. Meine Meinung dazu lautet: Zwei Leihspieler sind völlig okay.

Für Sie sind ja auch Timo Perthel, Maxim Leitsch und Tom Weilandt praktisch neue Spieler. Ein Wort zu diesem Trio.

Vorweg: Wenn Du links Danilo Soares und Timo Perthel hast, bist Du nicht so schlecht besetzt. Tom Weilandt hat inzwischen eine gewisse Reife, und Maxim Leitsch erhält noch einen präventiven Schutz von uns. Er ist nach der Verletzungspause jetzt bei etwa 90 Prozent.

Als Sie nach Bochum gekommen sind, haben Sie sich ja mit Veränderungen zurückgehalten, um die Dinge nicht noch zu verkomplizieren. Werden wir demnächst eine völlig andere taktische Ausrichtung erleben?

Wir haben zwar in meiner ersten Zeit hier klein und bedächtig angefangen, aber Woche für Woche ist etwas dazugekommen. Deshalb wird es jetzt keinen ganz neuen Schritt geben, es wird nur der zweite Schritt vollzogen.

Wie wollen sie Kevin Stöger, der ja eine herausragende Rolle im VfL-Konzept gespielt hat, ersetzen?

Ob er von einem Spieler ersetzt wird oder ob wir das durch eine andere Grundordnung lösen, ist noch offen.

Der VfL hat mit Testspielen gegen unterklassige Mannschaften begonnen. Nicht alle Trainer mögen das. Wie ist es bei Ihnen?

Ich denke, wir haben sogar die Pflicht, eine Handvoll dieser Spiele anzubieten. Das gehört unbedingt dazu. Und es ist mir tausendmal lieber, diese Spiele zu Beginn der Vorbereitung zu haben, als zum Beispiel nach der Saison, wenn alle nur noch in den Urlaub wollen. Außerdem waren die bisherigen Spiele gut organisiert.

Auch wenn Sie sehr mit der eigenen Mannschaft beschäftigt sind, werden Sie ja sicherlich auch ein Auge auf die Konkurrenz werfen. Wie schätzen Sie die Liga ein?

Es ist doch klar, dass man mal rüberschnuppert. Für mich befinden sich Köln und der HSV auf einer komplett anderen Ebene als der Rest der Liga. Alle anderen liegen so eng beieinander, da machen zwei Millionen mehr oder weniger nicht den großen Unterschied aus. Die Frage ist doch: Welcher Standort behält die Ruhe und stolpert nicht im Saisonverlauf über seine eigene Erwartungshaltung? Es können bei 36 Klubs in den ersten beiden Ligen schließlich nicht alle ihrer Erwartungshaltung gerecht werden.

Und der Auftakt mit dem Heimspiel gegen Köln. Ein Geschenk oder eher Bürde?

Es ist jedenfalls ein Superauftakt für uns. Da musst du keinem Spieler etwas sagen, musst keinen motivieren. Das ist ein toller erster Gegner.

Sie können an dieser Stelle einen Wunsch äußern. Wie würde der lauten?

Ich möchte nach vier Wochen Vorbereitung einen Leistungsstand erreicht haben, der es uns erlaubt, selbstbewusst in den Wettkampfmodus reinzurutschen.