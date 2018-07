Um 13.30 Uhr gibt Lucien Favre seine erste Pressekonferenz als Trainer von Borussia Dortmund. Wir berichten mit einem Liveticker aus Dortmund.

Am Freitagmittag stellt Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund seinen neuen Trainer Lucien Favre offiziell vor. Der 60-Jährige hat in Dortmund einen Vertrag bis 2020 unterschrieben und wird am Samstag mit seiner Mannschaft die Vorbereitung auf die kommende Saison aufnehmen. Wir berichten mit einem Liveticker von seiner ersten Pressekonferenz.