Fußball-Zweitligist MSV Duisburg hat den Vertrag mit Trikotsponsor XTiP um eine weitere Saison verlängert.

"Es ist ein gutes Signal für den MSV Duisburg, dass XTiP uns nach der erfolgreichen Saison 17/18 auch in der kommenden Spielzeit als Hauptsponsor begleitet", sagt Peter Mohnhaupt, Geschäftsführer des MSV. "Wir haben in vielen Gesprächen das Paket ausgebaut. Wir bedanken uns bei XTiP für das in uns gesteckte Vertrauen und freuen uns auf eine erneut erfolgreiche gemeinsame Saison."

Mathias Dahms, Geschäftsführer der XTiP Sportwetten GmbH, erklärt: "XTiP und die Zebras haben – neben der Leidenschaft für Fußball – eine große Gemeinsamkeit: Wir fühlen uns der Region sehr verbunden. Viele unserer Wettshop-Partner sind im Pott zuhause, darunter zahlreiche MSV Duisburg-Fans. Deshalb freuen wir uns sehr, auch in der kommenden Saison den Duisburger Traditionsverein als Hauptsponsor zu unterstützen."