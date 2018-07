Borussia Dortmund hat ein neues Trikot vorgestellt. An seine Farbe werden sich die Fans in der kommenden Saison erst noch gewöhnen müssen.

Borussia Dortmund läuft in der kommenden Bundesliga-Saison in Weinrot auf! Im BVB-Onlineshop ist das neue Ausweichtrikot mit der ungewohnten Farbe bereits erhältlich. Das neue Auswärtstrikot hat Ausrüster Puma hingegen noch nicht vorgestellt. Hier müssen sich die Fans weiter gedulden.

Der Öffentlichkeit präsentieren wird sich dafür endlich Trainer Lucien Favre am Freitag. Es ist der erste offizielle Auftritt des früheren Trainers von Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC für seinen neuen Arbeitgeber aus dem Ruhrgebiet. Beginn der Pressekonferenz ist um 13.30 Uhr.

Bereits im Laufe der Woche hatte der BVB Sebastian Kehl vorgestellt, den neuen Leiter der Lizenzspielerabteilung. Sowohl Favre als auch Kehl sollen in Dortmund den großen angekündigten Umbruch vorantreiben.

Der BVB-Sommerfahrplan

Trainingsauftakt: 7. Juli (interne Tests)

USA-Reise (PR-Trip): 18. bis 26. Juli

Anfang August: Trainingslager Bad Ragaz (Schweiz)

Offizielle Saisoneröffnung: 11. August (Uhrzeit noch offen)

Die Testspiele von Borussia Dortmund

13. Juli bei Austria Wien (19 Uhr)

21. Juli gegen Manchester City (3.05 Uhr in Chicago)

22. Juli gegen FC Liverpool (22.05 Uhr in Charlotte)

26. Juli gegen Benfica Lissabon (2.05 Uhr in Pittsburgh)

3. August gegen Stade Rennes (19.30 Uhr in Altach)

7. August gegen SSC Neapel (19.30 Uhr in St. Gallen)

12. August gegen Lazio Rom (17.30 Uhr in Essen)

Bisherige BVB-Zugänge:

Abdou Diallo (Innenverteidiger, Mainz 05), Thomas Delaney (Mittelfeld, Werder Bremen), Marius Wolf (Mittelfeld, Eintracht Frankfurt), Marwin Hitz (Torwart, FC Augsburg), Eric Oelschlägel (Torwart, Werder Bremen II)

Bisherige Abgänge des BVB:

Gonzalo Castro (VfB Stuttgart), Dominik Reimann (Torwart, Holstein Kiel), Roman Weidenfeller (Torwart, Karriereende), Michy Batshuayi (Stürmer, nach Leihe zurück zum FC Chelsea)