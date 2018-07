Eigentlich möchte Borussia Dortmund Raphael Guerreiro gerne halten. Ex-Trainer Thomas Tuchel ist aber an ihm interessiert. Holt er Guerreiro nach Paris?

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss seinen Kader für die kommende Saison verkleinern. Linksverteidiger Raphael Guerreiro steht eigentlich nicht auf der Liste der Spieler, die der BVB noch abgeben möchte. Allerdings zählt er zu den Akteuren, die bei einem Transfer viel Geld in die Kasse spülen würden, das zum Beispiel auf der Stürmerposition noch sinnvoll investiert werden könnte.

Als möglicher Abnehmer für Guerreiro gilt seit einiger Zeit Paris St. Germain. Beim französischen Spitzenklub hat seit dieser Saison Thomas Tuchel das Sagen. Der ehemalige BVB-Trainer war stets ein großer Fan des portugiesischen WM-Teilnehmers. Besonders die Vielseitigkeit Guerreiros beeindruckte Tuchel. "Er ist viel zu gut, um auf eine Position festgelegt zu werden", sagte der Trainer einst über seinen Schützling, den er regelmäßig auch weiter vorne, oder im zentralen Mittelfeld einsetzte. Schon länger wird daher kolportiert, dass Tuchel Interesse an einer Verpflichtung des 24-Jährigen haben könnte. Die "Bild"-Zeitung berichtet, dass dieses Interesse nun konkret geworden sei. Der BVB sei aber erst ab einer Transfersumme von 30 Millionen Euro gesprächsbereit. 2016 hatte Dortmund zwölf Millionen Euro an den FC Lorient bezahlt, um Guerreiro aus Frankreich in die Bundesliga zu locken.

Bisher haben den BVB in diesem Sommer Roman Weidenfeller (Karriereende), Sokratis (FC Arsenal), Gonzalo Castro (VfB Stuttgart), Dominik Reimann (Holstein Kiel), Jan-Niklas Beste (SV Werder Bremen) und Michy Batshuayi (Leihe von Chelsea beendet) verlassen. Zudem wurde Felix Passlack, der zuletzt an Hoffenheim ausgeliehen war, in die zweite englische Liga an Norwich City weiterverliehen. Neu verpflichtet wurden bislang Abdou Diallo (1. FSV Mainz 05), Thomas Delaney (SV Werder Bremen), Marius Wolf (Eintracht Frankfurt), Marwin Hitz (FC Augsburg) und Eric Oelschlägel (SV Werder Bremen). Mindestens ein Außenverteidiger und ein Stürmer werden noch gesucht. (tm)