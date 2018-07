Nach seinen Patzern im Champions-League-Finale bekam Liverpools Keeper Mut aus aller Welt zugesprochen. Nun postete er eine seltsame Kampfansage.

Liverpool-Torwart Loris Karius (25) musste nach seinen Fehlern im Champions-League-Finale nicht nur viel Kritik einstecken, sondern war das Gespött in den Sozialen Netzwerken und bekam sogar Morddrohungen.

Ende Mai hatte er im Endspiel um die Königsklasse gegen Real Madrid (1:3) zwei Gegentore verschuldet. Unter Tränen hatte er sich danach vor der Fankurve der Reds in Kiew entschuldigt.

Paul Ripke produziert Karius' Poser-Clip

Jetzt hat er sich mit einem durchinszenierten Video zurückgemeldet. Die Botschaft: Karius ist auf dem Weg zurück!

Sonne, Palmen, Pool: Knapp eine halbe Million Mal wurde der Clip auf Instagram seit Mittwoch schon aufgerufen. Darin zu sehen: Karius als lässiger Top-Athlet in der Hitze von Kalifornien; in Badehose, freiem Oberkörper, mit goldener Uhr, beim Lauftraining, wie ein Model mit Wasser im Gesicht oder einem Eis in der Hand. Unterlegt sind die Bilder, die dem Post zufolge von Fotograf Paul Ripke stammen, mit wuchtigen Rap-Beats.





Der Fotograf Ripke hatte 2014 größere Bekanntheit erlangt, als er die deutsche Nationalmannschaft beim WM-Finale gegen Argentinien in Rio de Janeiro begleitete. Auch im Formel-1-Zirkus und der Popwelt zählt Ripke zu den gefragtesten Vertragen.

Kampf um die Nummer eins unter Klopp

Karius' äußerst aufwendiger und aufgeblasener Selbstinszenierungs-Clip kommt im Netz jedoch nicht überall positiv an, wie die Kommentare zeigen.

Tenor: Nach solch eklatanten Patzern in einem Endspiel sollte man lieber leise Töne anschlagen, anstatt herumzuprotzen.

Anfang der Woche war der Torwart wieder ins Training beim FC Liverpool eingestiegen. Der Klopp-Club hatte die vergangene Saison als Vierter der Premier League abgeschlossen. Unklar ist, ob der Ex-Mainzer die Nummer eins bleiben wird an der Anfield Road.