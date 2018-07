Der Spielplan für die Regionalliga West wurde am Donnerstag veröffentlicht. Es geht los mit dem Derby des SC Wiedenbrück gegen den SC Verl.

Wichtige Änderung: Der Meister steigt in der kommenden Saison direkt auf, die Relegation entfällt ind er Spielzeit 2018/19.

Am ersten Spieltag muss Rot-Weiss Essen in Rödinghausen antreten, Rot-Weiß Oberhausen empfängt zum Start den Aufsteiger SV Straelen. Das Topspiel des ersten Spieltages: Viktoria Köln gegen Alemannia Aachen. Schon am zweiten Spieltag kommt es zum Knaller zwischen RWE und dem Wuppertaler SV. Und Viktoria Köln hat an den ersten beiden Spieltagen mit Aachen und dem BVB II starke Gegner vor der Brust.



Die Spieltage in der Übersicht:

1. Spieltag

Freitag, 27. Juli 2018, 19 Uhr

SC Wiedenbrück SC Verl

Samstag, 28. Juli 14 Uhr

Bonner SC - Borussia Dortmund U23

Wuppertaler SV - TV Herkenrath

SV Rödinghausen - Rot-Weiss Essen

Fortuna Düsseldorf U23 - SV Lippstadt

Rot-Weiß Oberhausen - SV Straelen

SG Wattenscheid 09 - Borussia Mönchengladbach U23

Viktoria Köln - Alemannia Aachen

1. FC Kaan-Marienborn - 1. FC Köln U23

2. Spieltag

Samstag, 4. August 2018, 14 Uhr

Alemannia Aachen - SG Wattenscheid 09

Borussia Mönchengladbach U23 - Rot-Weiß Oberhausen

SV Straelen - SC Wiedenbrück

SC Verl - Fortuna Düsseldorf U23

SV Lippstadt - SV Rödinghausen

Rot-Weiss Essen - Wuppertaler SV

TV Herkenrath - 1. FC Kaan-Marienborn

1. FC Köln U23 - Bonner SC

Borussia Dortmund U23 - FC Viktoria Köln

3. Spieltag

Samstag, 11. August 2018, 14 Uhr

Bonner SC - Viktoria Köln

Wuppertaler SV - SV Lippstadt

SV Rödinghausen - SC Verl

Fortuna Düsseldorf U23 - SV Straelen

SC Wiedenbrück - Borussia Mönchengladbach U23

Rot-Weiß Oberhausen - Alemannia Aachen

SG Wattenscheid 09 - Borussia Dortmund U23

1. FC Köln U23 - TV Herkenrath

1. FC Kaan-Marienborn - Rot-Weiss Essen

4. Spieltag

Samstag, 18. August 2018, 14 Uhr

Alemannia Aachen - SC Wiedenbrück

Borussia Mönchengladbach U23 - Fortuna Düsseldorf U23

SC Verl - Wuppertaler SV

SV Lippstadt - 1. FC Kaan-Marienborn

Rot-Weiss Essen - 1. FC Köln U23

TV Herkenrath - Bonner SC

SV Straelen - SV Rödinghausen *

Viktoria Köln - SG Wattenscheid 09 *

Borussia Dortmund U23 - Rot-Weiß Oberhausen *

* Findet wegen der 1. DFB-Pokalhauptrunde zu einem anderen Termin statt

5. Spieltag

Samstag, 25. August 2018, 14 Uhr

Bonner SC - SG Wattenscheid 09

Wuppertaler SV - SV Straelen

SV Rödinghausen - Borussia Mönchengladbach U23

Fortuna Düsseldorf U23 - Alemannia Aachen

SC Wiedenbrück - Borussia Dortmund U23

Rot-Weiß Oberhausen - Viktoria Köln

TV Herkenrath - Rot-Weiss Essen

1. FC Köln U23 - SV Lippstadt

1. FC Kaan-Marienborn - SC Verl

6. Spieltag

Samstag, 1. September 2018, 14 Uhr

Alemannia Aachen - SV Rödinghausen

Borussia Mönchengladbach U23 - Wuppertaler SV

SV Straelen - 1. FC Kaan-Marienborn

SC Verl - 1. FC Köln U23

SV Lippstadt - TV Herkenrath

Rot-Weiss Essen - Bonner SC

SG Wattenscheid 09 - Rot-Weiß Oberhausen

Viktoria Köln - SC Wiedenbrück

Borussia Dortmund U23 - Fortuna Düsseldorf U23

7. Spieltag

Samstag, 8. September 2018, 14 Uhr

Bonner SC - Rot-Weiß Oberhausen

Wuppertaler SV - Alemannia Aachen

SV Rödinghausen - Borussia Dortmund U23

Fortuna Düsseldorf U23 - Viktoria Köln

SC Wiedenbrück - SG Wattenscheid 09

Rot-Weiss Essen - SV Lippstadt

TV Herkenrath - SC Verl

1. FC Köln U23 - SV Straelen

1. FC Kaan-Marienborn - Borussia Mönchengladbach U23

8. Spieltag

Samstag, 15. September 2018, 14 Uhr

Alemannia Aachen - 1. FC Kaan-Marienborn

Borussia Mönchengladbach U23 - 1. FC Köln U23

SV Straelen - TV Herkenrath

SC Verl - Rot-Weiss Essen

SV Lippstadt - Bonner SC

Rot-Weiß Oberhausen - SC Wiedenbrück

SG Wattenscheid 09 - Fortuna Düsseldorf U23

1 FC Viktoria Köln - SV Rödinghausen

Borussia Dortmund U23 - Wuppertaler SV

9. Spieltag

Samstag, 22. September 2018, 14 Uhr

Bonner SC - SC Wiedenbrück

Wuppertaler SV - Viktoria Köln

SV Rödinghausen - SG Wattenscheid 09

Fortuna Düsseldorf U23 - Rot-Weiß Oberhausen

SV Lippstadt - SC Verl

Rot-Weiss Essen - SV Straelen

TV Herkenrath - Borussia Mönchengladbach U23

1. FC Köln U23 - Alemannia Aachen

1. FC Kaan-Marienborn - Borussia Dortmund U23



10. Spieltag

Dienstag, 25. September 2018, 19:30 Uhr

Alemannia Aachen - TV Herkenrath

Borussia Mönchengladbach U23 - Rot-Weiss Essen

SV Straelen - SV Lippstadt

SC Verl - Bonner SC

SC Wiedenbrück - Fortuna Düsseldorf U23

Rot-Weiß Oberhausen - SV Rödinghausen

SG Wattenscheid 09 - Wuppertaler SV

Viktoria Köln - 1. FC Kaan-Marienborn

Borussia Dortmund U23 - 1. FC Köln U23

11. Spieltag

Samstag, 29. September 2018, 14 Uhr

Bonner SC - Fortuna Düsseldorf U23

Wuppertaler SV - Rot-Weiß Oberhausen

SV Rödinghausen - SC Wiedenbrück

SC Verl - SV Straelen

SV Lippstadt - Borussia Mönchengladbach U23

Rot-Weiss Essen - Alemannia Aachen

TV Herkenrath - Borussia Dortmund U23

1. FC Köln U23 - Viktoria Köln

1. FC Kaan-Marienborn - SG Wattenscheid 09

12. Spieltag

Samstag, 6. Oktober 2018, 14 Uhr

Alemannia Aachen - SV Lippstadt

Borussia Mönchengladbach - U23 SC Verl

SV Straelen - Bonner SC

Fortuna Düsseldorf U23 - SV Rödinghausen

SC Wiedenbrück - Wuppertaler SV

Rot-Weiß Oberhausen - 1. FC Kaan-Marienborn

SG Wattenscheid 09 - 1. FC Köln U23

Viktoria Köln - TV Herkenrath

Borussia Dortmund U23 - Rot-Weiss Essen



13. Spieltag

Samstag, 13. Oktober 2018, 14 Uh

Bonner SC - SV Rödinghausen

Wuppertaler SV - Fortuna Düsseldorf U23

SV Straelen - Borussia Mönchengladbach U23

SC Verl - Alemannia Aachen

SV Lippstadt - Borussia Dortmund U23

Rot-Weiss Essen - Viktoria Köln

TV Herkenrath - SG Wattenscheid 09

1. FC Köln U23 - Rot-Weiß Oberhausen

1. FC Kaan-Marienborn - SC Wiedenbrück

14. Spieltag

Samstag, 20. Oktober 2018, 14 Uhr

Alemannia Aachen - SV 19 Straelen

Borussia Mönchengladbach - Bonner SC

SV Rödinghausen - Wuppertaler SV

Fortuna Düsseldorf U23 - 1. FC Kaan-Marienborn

SC Wiedenbrück - 1. FC Köln U23

Rot-Weiß Oberhausen - TV Herkenrath

SG Wattenscheid 09 - Rot-Weiss Essen

Viktoria Köln - SV Lippstadt

Borussia Dortmund U23 - SC Verl



15. Spieltag

Samstag, 27. Oktober 2018, 14 Uhr

Bonner SC - Wuppertaler SV

Borussia Mönchengladbach U23 - Alemannia Aachen

SV Straelen - Borussia Dortmund U23

SC Verl - FC Viktoria Köln

SV Lippstadt - SG Wattenscheid 09

Rot-Weiss Essen - Rot-Weiß Oberhausen

TV Herkenrath - SC Wiedenbrück

1. FC Köln U23 -Fortuna Düsseldorf U23

1. FC Kaan-Marienborn - SV Rödinghausen

16. Spieltag

Samstag, 3. November 2018, 14 Uhr

Bonner SC - Alemannia Aachen

Wuppertaler SV - 1. FC Kaan-Marienborn

SV Rödinghausen - 1. FC Köln U23

Fortuna Düsseldorf U23 - TV Herkenrath

SC Wiedenbrück - Rot-Weiss Essen

Rot-Weiß Oberhausen - SV Lippstadt

SG Wattenscheid 09 - SC Verl

Viktoria Köln - SV 19 Straelen

Borussia Dortmund U23 - Borussia Mönchengladbach U23

17. Spieltag

Samstag, 10. November 2018, 14 Uhr

Alemannia Aachen - Borussia Dortmund U23

Borussia Mönchengladbach U23 - Viktoria Köln

SV Straelen - SG Wattenscheid 09

SC Verl - Rot-Weiß Oberhausen

SV Lippstadt - SC Wiedenbrück

Rot-Weiss Essen - Fortuna Düsseldorf U23

TV Herkenrath - SV Rödinghausen

1. FC Köln U23 - Wuppertaler SV

1. FC Kaan-Marienborn - Bonner SC

18. Spieltag

Samstag, 17. November 2018, 14 Uhr

Borussia Dortmund U23 - Bonner SC

TV Herkenrath - Wuppertaler SV

Rot-Weiss Essen - SV Rödinghausen

SV Lippstadt - Fortuna Düsseldorf U23

SC Verl - SC Wiedenbrück

SV Straelen - Rot-Weiß Oberhausen

Borussia Mönchengladbach U23 - SG Wattenscheid 09

Alemannia Aachen - Viktoria Köln

1. FC Köln U23 - 1. FC Kaan-Marienborn

19. Spieltag

Samstag, 1. Dezember 2018, 14 Uhr

SG Wattenscheid 09 - Alemannia Aachen

Rot-Weiß Oberhausen - Borussia Mönchengladbach U23

SC Wiedenbrück - SV Straelen

Fortuna Düsseldorf U23 - SC Verl

SV Rödinghausen - SV Lippstadt

Wuppertaler SV - Rot-Weiss Essen

1. FC Kaan-Marienborn - TV Herkenrath

Bonner SC - 1. FC Köln U23

Viktoria Köln - Borussia Dortmund U23



20. Spieltag

Samstag, 8. Dezember 2018, 14 Uhr

Viktoria Köln - Bonner SC

SV Lippstadt - Wuppertaler SV

SC Verl - SV Rödinghausen

SV Straelen - Fortuna Düsseldorf U23

Borussia Mönchengladbach U23 - SC Wiedenbrück

Alemannia Aachen - Rot-Weiß Oberhausen

Borussia Dortmund U23 - SG Wattenscheid 09

TV Herkenrath - 1. FC Köln U23

Rot-Weiss Essen - 1. FC Kaan-Marienborn

21. Spieltag

Samstag, 15. Dezember 2018, 14 Uhr

SC Wiedenbrück - Alemannia Aachen

Fortuna Düsseldorf U23 - Borussia Mönchengladbach U23

SV Rödinghausen - SV 19 Straelen

Wuppertaler SV - SC Verl

1. FC Kaan-Marienborn - SV Lippstadt

1. FC Köln U23 - Rot-Weiss Essen

Bonner SC - TV Herkenrath

SG Wattenscheid 09 - Viktoria Köln

Rot-Weiß Oberhausen - Borussia Dortmund U23

Weiter geht es am 16. Februar mit dem 22. Spieltag

Samstag, 16.02.2019