Bleibt Max Meyer nach seinem Abgang von Schalke 04 in der Bundesliga?

Seit fünf Tagen ist Max Meyer arbeitslos. Sechs Wochen vor dem ersten Pflichtspiel in Europas Fußball-Ligen hat der 22-jährige Mittelfeldspieler nach seinem freiwilligen Abschied von Schalke 04 immer noch keinen neuen Klub präsentiert. Bisher zerschlugen sich Gespräche mit mehreren Vereinen - bekannt sind Leipzig, Florenz und der AC Mailand. Auch zu 1899 Hoffenheim und Olympique Marseille wechselt Meyer wohl nicht - zu diesen beiden Klubs unterhält Berater Roger Wittmann beste Kontakte. Nun wird ein neues Gerücht diskutiert: Wechselt er ablösefrei zum Pokalsieger Eintracht Frankfurt?

Frankfurt verliert Omar Mascarell und Kevin-Prince Boateng



Ein Twitter-User namens @meyer_max7 postete bei Twitter die simple Nachricht "@Eintracht" und verlinkte damit den Twitter-Account von Eintracht Frankfurt. Kurze Zeit später wurde der Tweet gelöscht.

Fakt ist, dass die Eintracht noch Spieler für das defensive Mittelfeld gebrauchen kann. Im defensiven Mittelfeld waren in der vergangenen Saison meist Omar Mascarell und Kevin-Prince Boateng erste Wahl. Mascarell wechselt zu Schalke 04, Boateng wahrscheinlich nach Italien. Makoto Hasebe feiert im Januar 2019 seinen 35. Geburtstag und wird in einer Saison mit Dreifach-Belastung Pausen benötigen. Gelson Fernandez (im September 32) war in der vergangenen Saison meist zweite Wahl. Verpflichtet hat die Eintracht für das defensive Mittelfeld bisher lediglich Lucas Torro (Real Madrid), den Sportvorstand Fredi Bobic als "klassischen Sechser" bezeichnet. Meyer hat seine Stärken auch in der Offensive.

Meyers Vertrag auf Schalke lief am 30. Juni aus. Er hatte ein gut dotiertes Angebot zu einer Vertragsverlängerung abgelehnt. Wie Schalkes Sportvorstand Christian Heidel erzählt hatte, war Berater Wittmann das Angebot für den "Weltklassespieler" Meyer nicht großzügig genug. Kurz vor Saisonende wurde Meyer wegen nachlassender Trainingsleistungen sogar freigestellt.

Doch dran ist offenbar nichts. Meyer selbst stellte selbst bei Instagram klar, dass der Twitter-Account "@meyer_max7" nicht sein offizieller Account wäre. Er postete bei Instagram ein Foto und schrieb darüber "FAKE!"