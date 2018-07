Viel los in der Regionalliga West. Viktoria Köln muss einen Spieler lange ersetzen, es gab Testspiele und Kaan-Marienborn hat zwei Zugänge präsentiert.

Viktoria Köln

Viktoria Köln ist - geht es nach den Verantwortlichen der Regionalliga - der Favorit auf den Aufstieg. Jetzt muss der Klub einen Rückschlag verkraften. Denn Stürmer Nicolas Hebisch, der aus Mannheim zu den Höhenbergern wechselte, zog sich einen Kreuzbandriss zu. Er muss sechs Monate pausieren, wird somit erst im neuen Jahr wieder zur Verfügung stehen.



Kaan-Marienborn

Der Aufsteiger aus der Oberliga Westfalen hat zwei Spieler verpflichtet. Nach Elsamed Ramaj wechselt auch John Anton Buceto von der TSG Sprockhövel zum 1. FC Kaan-Marienborn. Der Flügelspieler, der in der abgelaufenen Saison sieben Treffer erzielte, unterschrieb einen Vertrag für ein Jahr. „Wir haben ja in beiden Duellen mit Sprockhövel am eigenen Leib zu spüren bekommen, welche Fähigkeiten Johnny mitbringt. Da war nicht nur unser Trainer beeindruckt. Sieben Treffer beim Tabellenzehnten sind natürlich eine guter Arbeitsnachweis. Mit seiner Geschwindigkeit, seiner Laufbereitschaft und seiner schlitzohrigen Art Fußball zu spielen, ist er eine echte Bereicherung für unser Team“, betonte Kaans Sportlicher Leiter Jochen Trilling.

WSV

Der Wuppertaler SV hat ein Testspiel gegen den Bezirksligisten FSV Gevelsberg mit 11:0 gewonnen. Für die Wuppertaler trafen Hägler (3), Bednarski (3), Kramer (2), Windmüller, Grebe und Saric.

Alemania Aachen

Alemannia Aachen hat einen Test gegen den Oberligisten Baumberg mit 5:0 gewonnen. Für die Aachener trafen Boesen (2), Holtby, Fiedler und Kaiser. Aachens Trainer Fuat Kilic erklärte: "Wir haben über die gesamte Spieldauer diszipliniert und konsequent verteidigt. Es war uns wichtig, kein Gegentor zu kassieren. Vor dem gegnerischen Tor waren wir zudem auch im Abschluss effektiv."

SG Wattenscheid

Die SG Wattenscheid und Edin Sancaktar setzen ihre Zusammenarbeit fort und verlängerten den auslaufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2019. „Ich bin sehr froh, dass wir die Zusammenarbeit mit allen drei Torhütern fortsetzen. Zwei junge und einen erfahrenen Keeper im Kader zu haben, ist für mich die perfekte Mischung. Ich sehe uns auf der Torhüterposition sehr gut aufgestellt“, sagte Trainer Farat Toku.