Zwei Angreifer hat der FC Schalke verpflichtet, ein Stürmer könnte die Königsblauen noch verlassen.

Am Donnerstagvormittag spulten die Schalker Profis in ihrem Trainings-Camp in Kunshan eine Jogging-Einheit rund um den Yangcheng Lake ab. Am Abend (20.05 Uhr Ortszeit) steht das erste Testspiel der Sommer-Vorbereitung an, wenn die Königsblauen im Kunshan Sports Centre Stadium auf den englischen Premier League-Klub FC Southampton treffen.

Dann wird auch Stürmer Franco Di Santo Einsatz-Zeit bekommen und womöglich nach dem Abpfiff interessiert auf sein Handy schauen. Aktuell gibt es Gerüchte, dass der brasilianische Erstligist FC Santos an Di Santo interessiert sein soll. Die brasilianische Zeitung Globo Esporte will vom Interesse des FC Santos erfahren haben. Bisher ist bei Schalkes Manager Christian Heidel allerdings keine offizielle Anfrage aus Brasilien eingegangen.

Franco Di Santo zählt bei Schalke 04 mit einem Jahressalär von rund vier Millionen Euro zu den Besserverdienern im Kader und steht noch bis zum 30. Juni 2019 unter Vertrag. Trainer Domenico Tedesco schätzt den argentinischen Angreifer vor allem wegen seiner mannschaftsdienlichen Spielweise und seines engagierten Anlauf-Verhaltens. Ein Knipser war Di Santo bei Schalke aber nie. In 83 Pflichtspielen brachte er es auf zwölf Tore und sechs Vorlagen.

In dieser Saison wird der Konkurrenz-Kampf für ihn noch größer.

Mit Publikumsliebling Guido Burgstaller, dem Schweizer WM-Teilnehmer Breel Embolo, dem aus Hoffenheim verpflichteten Neuzugang Mark Uth, dem von Union Berlin geholten Steven Skrzybski, dem hungrigen Cedric Teuchert und dem Ukrainer Yevhen Konoplyanka streiten sich etliche Offensivkräfte um die Stammplätze im Kader. Sollte Schalke eine offizielle Anfrage für Di Santo auf den Tisch bekommen, würden die Verantwortlichen zumindest über einen Wechsel nachdenken, sofern das Angebot lukrativ genug sein sollte.