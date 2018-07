Schalkes Spieler stehen am Donnerstag in China in einem Testspiel auf dem Platz. Der Gegner: der FC Southampton. Die Partie wird übertragen.

Schalke 04 testet an diesem Donnerstag in Kunshan um 20.05 Uhr Ortszeit (14.05 Uhr deutsche Zeit, RS tickert live) gegen den englischen Premier-League-Klub FC Southampton. Die Partie wird live auf DAZN übertragen. Der erste Monat bei dem Streaming-Dienst ist kostenlos, danach kostet ein Abonnement allerdings 9,99 Euro im Monat. Die „Saints“ sind in der vergangenen Saison nur knapp dem Abstieg entronnen und haben mit dem ehemaligen Bayern-Torjäger Mark Hughes einen prominenten Trainer. „Es ist ein guter Test für uns. Wir freuen uns darauf. Es ist sicher noch etwas früh in der Vorbereitung, aber das gilt für beide Mannschaften.“ Im Kader von Southampton steht mit Pierre-Emile Höjberg (22) ein Ex-Schalker. Schalke-PK begann mit ohrenbetäubendem Lärm



Die Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel begann mit ohrenbetäubendem Lärm. Es gab eine laute Rückkopplung. S04-Trainer Domenico Tedesco nahm es mit Humor und gab nach kurzem Schmunzeln gewohnt souverän Auskunft. Gefragt wurde auf deutsch, chinesisch und englisch. Dementsprechend lange dauerte die Übersetzung. Auf die Frage nach dem Top-Erlebnis aus der letzten Saison wählten sowohl Tedesco als auch Mittelfeldspieler Benjamin Stambouli den selben Gegner. Stambouli: „Der stärkste Moment war das 4:4 gegen Dortmund.“ Tedesco schmunzelnd: „Der 2:0-Heimsieg gegen Dortmund war auch nicht so schlecht.“

