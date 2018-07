Der SV Höntrop ist dank einer überragenden Hinrunde in die Bezirksliga aufgestiegen. Vor der neuen Spielklasse hat der Trainer großen Respekt.

Bereits zur Halbzeit der abgelaufenen Saison war für die Trainer der Kreisliga A klar, dass das Aufstiegsrennen entschieden sei. In unserer Winterumfrage beantworteten alle 16 Trainer die Frage nach dem Aufstiegsfavoriten mit der gleichen Antwort: SV Höntrop. Nach 15 von insgesamt 30 Spielen lag die Mannschaft von Trainer Frank Kirchner mit einem Torverhältnis von 48:6 Toren sechs Punkte vor dem Zweitplatzierten Union Bergen.

„Unsere Hinserie war natürlich überragend“, so Kirchner. „Wir hatten nur sechs Gegentore bekommen und bis auf zwei Unentschieden sämtliche Spiele dominiert und verdient gewonnen. Das, was wir uns vorgenommen hatten, haben wir erreicht. Das ist uns aber nur gelungen, weil wir eine Einheit auf dem Platz waren.“

In der Rückrunde ließen es die Höntroper dann allerdings etwas lockerer angehen, und so setzte es neben drei Unentschieden auch die erste und einzige Saisonniederlage. Gegen Markania Bochum verlor die Kirchner-Elf mit 1:3.

Neun neue Spieler sind gekommen

Kirchner selbst zeigt aber Verständnis für sein Team: „Natürlich waren wir in der Rückserie nicht mehr ganz so präsent. Ich war aber selbst mal Fußballer und weiß, wie es ist, wenn man eine Liga so klar dominiert.“

Vor dem Beginn der neuen Bezirksliga-Saison erwartet Kirchner, dass seine Mannschaft zunächst kleinere Brötchen wird backen müssen: „Unser Ziel wird auf jeden Fall der Klassenerhalt sein. Wir haben nicht die finanziellen Möglichkeiten, um uns eine Mannschaft zusammenzukaufen, die direkt um den Aufstieg mitspielen werden kann - im Gegensatz zu manch’ anderem Verein. Eines steht jedoch fest: Wir werden eine gute Mannschaft haben. Es wird vielleicht darauf ankommen, wie wir in die Saison starten werden.“

Kirchner wird sein Team mit insgesamt neun Spielern verstärken - darunter auch zwei Nachwuchskräfte aus der eigenen A-Jugend. Verlassen werden den Verein dagegen Pascal Wozniak, Rick Galka und Erman Seydioglu. Wozniak und Galka werden in der kommenden Saison für Arminia Bochum auflaufen. Wohin es Seydioglu ziehen wird, ist derzeit noch unbekannt.