Die Auslosung für die erste Runde im RevierSport-Niederrheinpokal ist vorbei. Die Freude war in Katernberg am größten.

Die Auslosung der ersten Runde im RevierSport-Niederrheinpokal wurde im VIP-Club Bökelberg bei Borussia Mönchengladbach von einem Jubelschrei unterbrochen. Die unterklassigen Vereine wollten Rot-Weiss Essen, Rot-Weiß Oberhausen oder den KFC Uerdingen als Gegner bekommen.

Während sich der Vertreter von RWE-Gegner Viktoria Menrath verbal zurückhielt, Uerdingens Gegner SSV Berghausen (Bezirksliga) in Mönchengladbach nicht vertreten war, war nicht zu übersehen, wo die Katernberger Fraktion saß. Denn die Sportfreunde dürfen in der ersten Runde den Titelverteidiger begrüßen - Rot-Weiß Oberhausen fährt nach Essen. Daher musste Markus Schmidt, Co-Trainer des Essener A-Kreisligisten DJK Sportfreunde Katernberg, seine Emotionen in diesem Moment rauslassen. Schmidt erklärte den Anwesenden: "Ja sicher. Ich hab doch gesagt, ich bring einen dicken Gegner mit."

Nach der Auslosung betonte der 48-Jährige: "Wir haben uns einen großen Gegner gewünscht, das habe ich den Spielern versprochen. RWO ist ein tolles Los, wir hoffen auf ein volles Haus, zudem ist es nicht weit weg. Alles super. Wir sind sehr zufrieden nach Hause gefahren."

Ein Mittelding wäre nichts für die Katernberger gewesen. Es sollte ein Brocken oder ein Bezirksligist sein. Jetzt ist es ein Brocken geworden und in den letzten Jahren ist es dem einen oder anderen Verein bereits gelungen, den Kleeblättern ein Bein zu stellen. Zum Beispiel Hönnepel-Niedermörtmer oder den SF Baumberg. Im letzten Jahr hat RWO dann angezogen und den Pokal im Finale gegen Rot-Weiß Essen gewonnen. Für Schmidt ist vor allem wichtig, dass ein ein toller Tag wird - eine Sensation würde der A-Ligist, der in der letzten Spielzeit knapp am Aufstieg in die Bezirksliga gescheitert ist, aber auch mitnehmen. Schmidt: "Das wird ein Erlebnis für unsere Spieler. Wir haben aber auch eine Mannschaft mit Potential, ich sehe uns nicht chancenlos. Wir nehmen das an und wollen nicht untergehen."

In der anstehenden Vorbereitung wird das Los RWO die Spieler der Katernberger sicher noch einmal beflügeln. Denn die kaum veränderte Mannschaft will nicht nur in der Kreisliga A wieder oben angreifen, sie würde auch Oberhausen gerne ärgern. Schmidt über den Stand der Vorbereitung: "Wir sind seit Montag im Training und wollen in der Kreisliga A oben mitspielen. Ich sehe uns als Mitfavoriten an, wobei wir auch die Kirche im Dorf lassen. RuWa Dellwig ist auch sehr stark, aber wir haben eine gute Mischung in der Truppe, daher versuchen wir den ersten Platz einzufahren."

Und auch der Co-Trainer glaubt, dass die Partie gegen Oberhausen vielleicht die paar Prozentpunkte aus der Mannschaft herauskitzeln kann, die im letzten Jahr gefehlt haben. Seine Ansage an die Spieler: "Das wird ein Highlight, jeder will jetzt gegen RWO dabei sein. Jungs, ich weiß, ihr seid heiß, haut euch richtig rein im Training."