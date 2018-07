Borussia Dortmund startet ohne Julian Weigl in die Saisonvorbereitung. Weigls Leistenprobleme sind im Sommerurlaub nicht abgeklungen.

Wegen der Fußball-Weltmeisterschaft muss Borussia Dortmunds neuer Trainer Lucien Favre zum Start der Vorbereitung am 7. Juli ohnehin auf sieben prominente Spieler verzichten. Und nun kommt ein weiterer wichtiger Spieler hinzu, der am Samstag fehlen wird: Mittelfeldspieler Julian Weigl hat Leistenbeschwerden und fällt erst einmal aus. „Julian hatte schon in den letzten Spielen vor dem Saisonende ein paar Probleme mit den Adduktoren“, sagte Sportdirektor Michael Zorc der Bild. „Die Beschwerden sind auch im Urlaub nicht abgeklungen. Er wird jetzt erst einmal individuell trainieren.“ Weigl soll nun in Dortmund gründlich untersucht werden.

BVB-Profi hatte seinen Platz in der Nationalmannschaft verloren

Bei zu früher oder zu starker Belastung droht dem 22-Jährigen eine Entzündung des Schambeins – und das sorgt beim BVB wegen unliebsamer Erinnerungen für Alarmstimmung: Zuletzt musste Mittelfeldspieler Sebastian Rode wegen Schambeinbeschwerden eine komplette Saison aussetzen. Marco Reus verpasste deswegen einen großen Teil der Vorrunde der Saison 2016/17. Und auch Mario Götze musste deswegen schon wochenlang aufs Fußballspielen verzichten. In Dortmund wird man Weigl also zunächst einmal mit Samthandschuhen anfassen.

Die Verletzung ist für den zentralen Mittelfeldspieler ein weiterer Rückschlag auf dem Weg zu alter Stärke. Schon beim Testspiel gegen den Los Angeles FC auf der US-Marketingreise nach Saisonende im Mai hatte der 22-Jährige gefehlt. Zuvor hatte Weigl wegen seiner wechselhaften Auftritte in der turbulenten BVB-Saison seinen Platz in der Nationalmannschaft verloren und war nicht für die Weltmeisterschaft in Russland nominiert worden. Mit dem neuen Trainer Lucien Favre und dessen ballbesitzorientierten Stil verband der pass- und ballsichere Mittelfeldspieler die Hoffnung, wieder konstant zu guten Leistungen und seiner tragenden Rolle für das BVB-Spiel zurückzufinden. Nun ist dieser Plan erst einmal auf Eis gelegt.