Im dritten Testspiel hat der MSV Duisburg die erste Pleite hinnehmen müssen: Gegen den belgischen Erstligisten Royal Antwerpen zogen die Zebras mit 1:2 (1:0) den Kürzeren.

Vor gut einer Woche wurde beim MSV Duisburg der Betrieb wieder aufgenommen - und wie. Seit nunmehr zehn Tagen bestellt Trainer Ilia Gruev seine Mannschaft zu mindestens einer Einheit täglich, dazu haben die Zebras bereits drei Testspiele absolviert.

Nachdem die Partie gegen den Krefelder Kreisligisten Hülser SV mit 12:0 gewonnen wurde, setze sich der MSV am Samstag im "Duisburg-Spiel" gegen eine Stadtauswahl locker mit 6:1 durch. Am Mittwochabend stand dann der erste richtige Härtetest an. Im westfälischen Altenberge testete der MSV gegen den belgischen Erstligisten und viermaligen Meister Royal Antwerpen FC.

Für einen Sieg reichte es allerdings nicht: Im westfälischen Altenberge führten die Meidericher zwar zur Pause, ließen sich dann aber noch abkochen und mussten sich am Ende mit 1:2 (1:0) geschlagen geben.

Während bei den Belgiern mit dem Ex-Bremer Sambou Yatabare ein alter Bekannter aus der Bundesliga von Beginn an auf dem Feld stand, startete der MSV unter anderem mit den Sommerverpflichtungen Sebastian Neumann, Joseph-Claude Gyau. Dafür fehlten Fabian Schnellhardt und Yanni Regäsel krankheitsbedingt.

Gruev wechselt elffach zur Pause

Die Duisburger kamen schnell ins Spiel und setzten in Person von Boris Tashchy einen ersten Warnschuss (4.). In der 30. Minute wurde der flippige Gyau im Strafraum von den Beinen geholt. Kapitän Kevin Wolze ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte zur verdienten Führung (31.). Mit dem 1:0 ging es in die Pause. Zum zweiten Durchgang wechselte Gruev einmal komplett durch - und Antwerpen drehte auf.

Wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff glich Royals Ivo Rodrigues per Distanzschuss ins lange Eck aus (51.). Noch dicker kam es mit Einbruch der Schlussphase: Völlig unbedrängt konnte Jonathan Bolingi auf das MSV-Tor zulaufen und den zur Pause für Daniel Davari eingewechselten Daniel Mesenhöler umkurven. Der Treffer zum 1:2 aus Duisburger Sicht war gleichbedeutend mit dem Endstand.