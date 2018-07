Der SCW freut sich auf ein Wiedersehen mit vielen alten Westfalia-Recken. Traditionsmannschaft des FC Schalke 04 gastiert zur Platzeinweihung am Schloss.

Ein Hauch von Nostalgie weht heute durch das altehrwürdige Stadion am Schloss Strünkede, gepaart mit modernstem Equipment. Dann nämlich, wenn sich zwei Traditionsmannschaften auf einem nagelneuen Kunstrasenbelag der neuesten Generation gegenüberstehen. Der SC Westfalia Herne empfängt heute den FC Schalke 04 zu einem ganz besonderen Kick.

Einer, der quasi jederzeit in Herner Reihen unterwegs, immer wieder aber auch gerne in denen der Schalker, ist André Dohm. Der Team-Manager der SCW-Traditionself freut sich daher ganz besonders, dass sich die Gelsenkirchener diesen Termin kurzfristig in ihr eng gestricktes Programm eingepflegt haben. Am letzten Wochenende war der S04 in Heßler am Ball, am nächsten Wochenende dann schon wieder in Recklinghausen. Und zwischendurch, da macht der königsblaue Tross nun Halt in Herne.

Kinder und Jugendliche hoffen auf volle Autogrammblöcke

„Das wird ein gutes Spiel“, ist sich Dohm sicher. „Und das wird ein würdiger Rahmen, um den neuen Platz einzuweihen.“ Der Platz werde optimal hergerichtet, Einlaufkinder kommen in den Genuss, ihre Idole an die Hand nehmen zu dürfen. Und nebenbei, so gesteht André Dohm, freue er sich auch auf die „dritte Halbzeit“. Denn auch hierfür hätten die Herner sich Mühe gemacht, um ihre Gäste nicht direkt nach dem Abpfiff wieder zu verabschieden. Schalke bleibt auch zum Essen und zum Plauschen.

Damit dürfte sich auch die Anhängerschaft auf die Zeit jenseits der 90 Minuten freuen. „Die Schalker Jungs sind auch eine volksnahe Mannschaft, die sich für Selfies mit Fans nicht zu schade sind“, erklärt Dohm, der selbst am heutigen Tag ausschließlich im Herner Trikot auflaufen wird. Kinder und Jugendliche, die im Übrigen kostenlos das Spiel verfolgen dürfen (Eintritt ansonsten: 5 Euro, ermäßigt: 2,50 Euro) können auch ihre Autogrammblocks ordentlich füllen.

Olaf Thon spielt nicht mit

Und die älteren SCW-Fans werden sich sicher freuen, einige bekannte Gesichter wiederzusehen, wie Sami El-Nounou, Michael Erzen, Sven Barton oder Olli Bautz, wie Arben Tahiri, Michael Baum, Michael Wurst oder Cihan Yilmaz, um mit ihnen wieder einmal ein Wörtchen wechseln zu können.

Wie die Partie ausgeht, ist nicht so wichtig. „Wichtig ist, dass es ein super Spiel wird“, sagt André Dohm und wünscht sich ein spektakuläres 4:4, 5:5 oder 6:6. Apropos 6:6 - Olaf Thon, der Chef der Schalker Traditionself, der noch immer „sein“ 6:6 gegen die Bayern 1984 als eines seiner absoluten Lieblingsspiele zählt, weilt leider im Urlaub und wird heute selbst nicht dabei sein. Das aber wird der Sause natürlich keinen Abbruch tun können.

Pünktlich um 19.04 Uhr wird Oberbürgermeister Frank Dudda das Spiel anstoßen, welches Marina Wozniak pfeift. „Der Rahmen stimmt“, meint André Dohm. Jetzt darf man gespannt sein, was die Prominenz noch zu zeigen hat.