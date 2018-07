Neuer Job für Dietmar „Didi“ Schacht. Der Schalker Ex-Profi eröffnet am Samstag in Duisburg einen Imbisswagen. „Didis Original Berliner Currywurst“ heißt das kulinarische Angebot.

„Ich baue mir zusammen mit meiner Partnerin ein zweites Standbein auf“, erklärt der 55-Jährige. Zuletzt hatte Schacht Pläne, in Kevelaer eine Eisdiele zu eröffnen, verworfen.

Jetzt geht’s bei Didi um die Wurst. Der Wagen wird unter der Woche an verschiedenen Standorten in Duisburg zu finden sein. „Gegessen wird immer“, ist Dietmar Schacht, der auch vegane Wurst anbieten will, von seinem Konzept überzeugt. Er will auch häufig selbst am Grill stehen.

Schacht: „Wenn Didi draufsteht, muss Didi auch da sein“, sagt er und lacht. Schacht spielte von 1989 bis 1992 für Schalke. 1991 war er Mannschaftskapitän und wurde von den Schalker Fans zum beliebtesten Spieler der Saison gewählt, nachdem die Königsblauen in die Bundesliga aufgestiegen waren. In 67 Spielen erzielte er sieben Tore für S04.