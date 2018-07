Am Mittwoch steht für den VfL Bochum das letzte Testspiel in der näheren Umgebung an. Es geht gegen den Oberligisten FC Brünninghausen (18 Uhr, Sportplatz "Zur Burkuhle in Kornharpen).

Wenn der VfL Bochum am Mittwoch gegen den Westfalen-Oberligisten FC Brünninghausen antritt, dann sollte der Sportplatz "Zur Burkuhle" in Kornharpen ab 18 Uhr eigentlich ziemlich voll besetzt sein.

Denn zum ersten Mal tritt der VfL Bochum zu einem Vorbereitungsspiel an und die Zuschauer zahlen kein Eintrittsgeld. Der Eintritt bei der Partie, die von der Tiemeyer Gruppe präsentiert wird, ist frei.

Zusätzlicher Ansporn: In den ersten beiden Testbegegnungen trafen die Spieler von Trainer Robin Dutt 24 Mal, der VfL hat derzeit Lust auf Tore. Auch gegen Brünninghausen soll sich daran nichts ändern. Vor dem Spiel betont Bochums Co-Trainer Heiko Butscher: "Zwischen den beiden Teams liegen einige Ligen, es wird trotzdem eine interessante Aufgabe. Wir wollen den Willen sehen, auch solche Spiele entsprechend anzugehen und hoch zu gewinnen. Vorgesehen ist es auch, dass wir wieder mit zwei Mannschaften spielen. Wenn aber jemand angeschlagen ist, werden wir kein Risiko eingehen."

Wurtz schon mit zehn Treffern

Besonders treffsicher hat sich in den ersten beiden Partien Angreifer Johannes Wurtz präsentiert. Zehn Treffer, davon acht in einer Halbzeit beim 24:0 gegen Linden-Dahlhausen. "Irgendwann habe ich aufgehört zu zählen. Der Stadionsprecher hat das ja übernommen und dementsprechend kommentiert. Ich glaube, das war ein Rekord für mich", kann sich der Stürmer nicht daran erinnern, schon einmal öfter in 90 Minuten getroffen zu haben - zumindest nicht im Seniorenbereich.

Acht Treffer in einem Spiel sind gegen einen Oberligisten vermutlich utopisch, denn auch Wurtz weiß, ein Spiel gegen einen Fünftligisten ist nicht mal eben so zu gewinnen. "Ich hab ein paar Kumpels, die in der Oberliga im Saarland spielen, die können schon gegen den Ball treten. Da müssen wir uns anstrengen, um ein gutes Spiel abzuliefern." Was jeder Bochumer tun dürfte, immerhin geht es um die Startplätze zum Auftakt der 2. Bundesliga. Und da wartet gleich der Knaller gegen den 1. FC Köln. Auch Wurtz will dann in der Startelf stehen, nicht das einzige Ziel des ehemaligen Fürthers: "Ich bin motiviert und will an die erste Saison anknüpfen, die ich in Bochum gespielt habe. Dafür ist es wichtig, dass ich mir zuvor die nötige Fitness hole, um mit dem entsprechenden Selbstvertrauen in die Saison zu gehen."

Aktuell ist er auf dem besten Weg, was auch damit zu tun haben dürfte, dass die Stimmung in Bochum besser ist als noch vor einigen Monaten. Der 26-Jährige bestätigt: "Es hat sich etwas getan. In der Mannschaft und auch im Umfeld. Alle freuen sich auf die neue Saison."