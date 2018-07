Amine Harit hat nach dem tödlichen Unfall in Marokko seinen Pass und seinen Führerschein wieder. Er soll wohl länger im Urlaub bleiben.

Schalkes Sportvorstand Christian Heidel hat kurz nach der Landung des S04 in China verkündet, dass Amine Harit seinen Pass und seinen Führerschein wieder hat. "Es war ein tragischer Unfall", erklärte Heidel. Der S04-Spieler war in Marokko in einen tödlichen Autounfall verwickelt. Alle Details sind bislang unbekannt. "Da wird so viel geschrieben", sagte der Sportvorstand, "das stimmt zum großen Teil alles nicht".

Schalke denkt nun darüber nach, Harit ein paar Tage Extra-Urlaub zu geben, um die Ereignisse zu verarbeiten. Er soll bis zum Trainingslager in Mittersill (vom 29. Juli bis 06. August 2018) wieder dabei sein.