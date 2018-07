Mike Terranova ist eine rot-weiße Institution, seit über zwölf Jahren bei RWO. Im großen RevierSport-Interview gewährt die Oberhausener Legende exklusive Einblicke. Teil 2.

Mike Terranova, Sie haben im ersten Teil des Interviews Vereine wie Schalke und Dortmund angesprochen. Vereine, die sowohl sportlich als auch finanziell vor Oberhausen stehen. Sehnen Sie sich nach einem Engagement bei einem der großen Revierklubs?

"Ich bin froh, dass ich hier bin. Ich bin auch kein Spinner. Wenn ich bei solch einem Verein wäre, wäre ich nicht so schnell im Rampenlicht. Für mich ging alles ziemlich schnell: U14, U16, U23, erste Mannschaft – jetzt mache ich meinen Fußballlehrer. Innerhalb von dreieinhalb Jahren werde ich alle Lizenzen haben. Wie schnell hier alles für mich gegangen ist; da muss ich drei Kreuze machen. Das verdanke ich alles RWO und daher versuche ich, so viel zurückzugeben wie möglich."

Sie zeigen sich dankbar und stolz zugleich. Was bedeutet Ihnen der Klub?

"RWO ist für viele ein Arbeitgeber, für mich persönlich ein bisschen mehr. Man fühlt sich hier einfach wohl. Man kennt die Leute. Man weiß, was man bekommen hat. Ich bin seit 2006 hier, habe zwei Aufstiege geschafft, nochmal über 100 Zweitligaspiele machen dürfen. Durch das Trainerdasein wurden mir alle Türen geöffnet. Dafür werde ich ein Leben lang dankbar sein. Wenn ich hier etwas zurückgeben kann, mache ich es auch zu 1000 Prozent. Ich mache es hier nicht wegen des Geldes, es steckt mehr dahinter. Ich glaube, dass es nicht viele gibt, die das von sich behaupten können."

Sie sind seit 2006 bei RWO, Hajo Sommers auch. Im Gegensatz zu Ihnen wird er den Klub nach dieser Saison aller Voraussicht nach verlassen. Wie schwer könnte der Abschied von ihm fallen?

"Ein Abschied von ihm wäre natürlich schmerzhaft. Ich hoffe, dass er irgendwann doch nochmal einen anderen Entschluss findet und glaube, dass es möglich ist – wenn wir eine überragende Saison spielen. Andererseits könnte ich ihn auch verstehen."

Inwiefern?

"Es ist schwierig, hier an Geld zu kommen oder Sponsoren zu finden. Er muss den Laden am Leben halten. Er wird von vielen Leuten beleidigt. Seine Arbeit ist nicht einfach, dennoch steckt er sehr viel Herzblut hier rein. Wenn ich an seiner Stelle wäre und auch so viele Nackenschläge bekommen hätte, hätte ich es wahrscheinlich genauso gemacht. Ich kann die Entscheidung zu 100 Prozent nachvollziehen, obwohl ich es schade finde."

Das persönliche Verhältnis zu ihm ist also ein Besonderes?

"Hajo und ich hatten nie ein Problem miteinander, wir haben uns immer verstanden. Er war immer geradeaus, ich war immer geradeaus. Hajo weiß, dass bei mir immer ein Handschlag gereicht hat. Es ist schwer, so jemanden zu ersetzen."

Trotz aller Beleidigungen und Nackenschläge: Was macht Hajo Sommers für den Verein so wertvoll?

"Er ist eine Identifikationsfigur. Alles wird mit Hajo Sommers verbunden, jeder kennt ihn. Deshalb ist es für mich auch nochmal ein sportlicher Anreiz, dass wir es versuchen, dass er sich so gut fühlt wie möglich. Mit dem Pokalsieg haben wir für eine finanzielle Erleichterung gesorgt, mit der zweiten Runde im DFB-Pokal würden wir ihm sicherlich nochmal einen riesigen Gefallen tun. Dafür werden wir alles tun."

Sommers selbst hat uns sinngemäß bestätigt, dass man niemals nie sagen sollte.

"Mein Ziel ist es natürlich, ihm den Abschied so schwer wie möglich zu machen. Wir haben gute Spieler verpflichtet, die keine Namen haben; die wir vielleicht dahinbringen. Ich erhoffe mir vieles von dieser Saison. Ich glaube, wir werden es ihm sehr schwer machen, nach der Saison zu gehen."

Ein schlagkräftiges Argument für einen möglichen Verbleib haben Sie zuletzt mit dem Einzug in den DFB-Pokal geliefert. Wie würden Sie die Saison 2017/2018 rückblickend bewerten?

"Wir haben eine ordentliche Saison gespielt. Vom Tabellenplatz her war es zwar die schlechteste (seit Terranovas Amtsantritt; Anm. d. Red.), man darf aber nie vergessen, wer gespielt hat, welches Alter auf dem Platz stand. Über die Leistung im Niederrheinpokal braucht man natürlich nicht mehr zu reden, im Prinzip fragt heute aber schon keiner mehr danach. Vom Finanziellen her war es der größte Erfolg. Mit dem Pokalsieg war es die beste Saison seit den beiden Aufstiegen (2006/2007 und 2007/2008; Anm. d. Red.)."

Muss der von Ihnen anvisierte Aufstieg in der neuen Saison also das Ziel sein?

"Aufstiege sind nicht planbar. Ich will jedes Spiel gewinnen, gehe nie auf den Platz und sage ‚Da will ich nur einen Punkt holen‘. Man muss aber Realist bleiben, wir haben wieder eine junge Truppe. Wir wollen den Wettbewerb lange offen gestalten und den Pokal wiederholen. Das ist das allerhöchste Ziel. Wenn ich am Ende Dritter oder Vierter werden sollte, würde ich nicht von einer verkorksten Saison sprechen. Wir gehen aber nicht in die Saison und sagen, dass wir zwingend aufsteigen müssen. Das wäre totaler Quatsch, dafür haben wir die Leute auch nicht."