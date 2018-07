Mike Terranova ist eine rot-weiße Institution, seit über zwölf Jahren bei RWO. Im großen RevierSport-Interview gewährt die Oberhauser Legende exklusive Einblicke.

Mike Terranova, nach dem Triumph im Niederrheinpokal spielt RWO das erste Mal seit sieben Jahren wieder auf dem ganz großen Parkett. Was ging Ihnen durch den Kopf, als das Los Sandhausen gezogen wurde?

"Ich habe es nicht so negativ gesehen wie viele andere. Ich habe mich eigentlich gefreut, weil es mein Ziel war, nicht auf Bayern, Schalke oder Dortmund zu treffen – wo wir am Ende mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit verloren hätten. Für mich ist es ein perfektes Los."

Gegen den SV Sandhausen rechnen Sie sich also Chancen aus?



"Mit Sandhausen treffen wir auf einen Gegner, den man an einem guten Tag schlagen kann – ohne sie zu unterschätzen. Die Sandhäuser haben zwar eine überragende Saison gespielt, sind in der vergangenen Saison jedoch schon einmal gegen einen Viertligisten rausgeflogen (1:2 bei Schweinfurt 05; Anm. d. Red.)."

Mit Sandhausen treffen Sie auf einen aktuellen Zweitligisten. Wie sehr würden Sie es sich wünschen, mit RWO irgendwann mal wieder im Profibereich spielen zu können?

"Jeder Sportler will in den Profibereich. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Attraktive Gegner, finanzielle Verbesserungen. Um dieses Ziel erreichen zu können, muss man nicht die besten Leute holen, sondern eine Menge Glück haben, ein gutes Team finden und hoffen, dass man nicht zu viele Verletzte hat. Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Ich glaube, dass es auch mit RWO möglich ist."

Bei RWO ist es so, dass man vermehrt auf den eigenen Nachwuchs setzen muss. Mit Jakob Helfer wird der letztjährige A-Junioren-Kapitän den Verein im Sommer jedoch verlassen, weitere Talente werden sich anderen Klubs anschließen. Worin liegen die Gründe für die abwanderungswilligen Jungspieler?

"Da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Natürlich haben viele dieser Jungs ihre Leistung gebracht, der bestehende Kader ist allerdings groß. Wir müssen schauen, auf welchen Positionen wir Probleme haben oder wo wir Leute fördern können. Gerade in der Zentrale ist es ziemlich schwierig, weil wir hier mehr als gut besetzt sind. Bei Jakob Helfer, der auf dieser Position spielt, war es daher leider sehr schwierig."

Wie wichtig ist Ihnen die Arbeit mit jungen Spielern generell?

"Ich persönlich arbeite sehr gerne mit Akteuren zusammen, die noch sehr jung sind. Sie sind hungriger, nehmen mehr auf, investieren mehr, wollen mehr lernen. Aus diesen Gründen macht es mir einen riesigen Spaß, mit jungen Leuten zu arbeiten."

Die U17 hat den Aufstieg in die Bundesliga zuletzt verpasst, die U15 ist als Tabellenletzter aus der Regionalliga abgestiegen. Könnte es für die ambitionierten Ziele der ersten Mannschaft kontraproduktiv sein?

"Für den Verein ist es natürlich immer besser, in der obersten Liga zu spielen – auch um neue Leute zu holen. Ich persönlich glaube aber, dass die erste Mannschaft davon nicht so hart betroffen sein wird. Klar ist aber: Ich sehe mir die B- und die C-Jugend regelmäßig an und glaube, dass wir auch dort (neben der U19; Anm. d. Red.) in den nächsten Jahren wieder in der höchsten Klasse spielen werden."

Einerseits ist es natürlich positiv, mit hungrigen Jungspielern zu arbeiten. Ist es aber nicht gleichzeitig auch eine Herausforderung, jedes Jahr aufs Neue keine großen finanziellen Sprünge machen zu können und darauf hoffen zu müssen, dass der Unterbau funktioniert?

"Auf jeden Fall. Wir hatten zuletzt eine junge Truppe, die wir so in der Vergangenheit noch nicht hatten. Im Endspiel des Niederrheinpokals habe ich einen A-Jugendlichen aufgestellt, der überragend gespielt hat. Tarek Kurt ist zum Stammspieler geworden, Jasper war bis zu seiner Verletzung auf einem guten Weg. Man hat aber auch gemerkt, dass ein erfahrener Spieler in manchen Phasen nicht über den Ball getreten oder anders gespielt hätte. Das hat uns natürlich Punkte gekostet, ist auf der anderen Seite aber auch der Weg, den RWO gehen muss."

Warum genau?

"Gerade im Ruhrgebiet ist vieles dicht beieinander – du hast Schalke, Dortmund, Essen, Duisburg. Sie sind attraktiver im Moment, junge Spieler gehen eher dahin. Zudem ist es natürlich schwierig, Sponsoren zu finden. Ich weiß, dass ich diesen Weg gehen muss und gehe ihn zu 100 Prozent. Klar hätte man immer mal gerne einen Spieler, der eine andere Qualität mitbringt. Aber wir müssen unsere Spieler dahinbringen und ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind."

Welche Jungspieler würden Sie besonders hervorheben?

"Vor allem Tarek Kurt. Eine vergleichbare Torquote hatte zuletzt kein anderer Spieler in der Regionalliga. Wenn man die Spiele und die Einsatzminuten sieht, war er der effektivste Spieler in der vergangenen Spielzeit."