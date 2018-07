Bezirksligist Union Velbert möchte nach zwei dritten Plätzen in der kommenden Saison oben angreifen. Zwei Rückkehrer verstärken den Kader.

Am Sonntag startete das Bezirksligateam des SV Union Velbert mit der ersten Trainingseinheit in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Bezirksliga. Abteilungsleiter Peter Kurka nahm im Gespräch mit der WAZ Stellung zu Zielen und Erwartungen für die anstehende Spielzeit.

Herr Kurka, die beiden Velberter Teams wurden diesmal der Gruppe 6 mit überwiegend Essener Mannschaften zugeordnet. Wie gefällt Ihnen das?

Die Gruppeneinteilung hat uns hart getroffen. Wir haben nur noch ein Derby gegen die U 23 der SSVg Velbert und es wird sicherlich auch nicht einfacher. Die Essener Teams kennen wir zwar nicht so gut, aber eins weiß ich: Bei denen ist Kampf Trumpf. Die langen ordentlich zu, hinsichtlich der Gangart und auch verbal.

Nach zwei dritten Plätzen in Folge, welche Zielsetzung hat der Verein diesmal ausgegeben?

Wir wollen oben angreifen.

Trainer Ralf Zistler hat sogar schon mal vom Aufstieg gesprochen.

Ja, das möchte ich natürlich auch. Man will sich ja auch immer verbessern. Im dritten Jahr sehe ich uns jetzt soweit gefestigt, dass wir dieses Ziel anstreben können.

Es hat auch ein paar personelle Wechsel gegeben. Wie wirken die sich Ihrer Meinung nach aus?

In Person von Julius Balke, Patrick Köllner und Tobias Doil verlieren wir gleich drei Linksfüßler, das muss natürlich erst einmal kompensiert werden. Aber ich gehe davon aus, dass uns das gelingt. Mit den beiden Rückkehrern Fabian Helmes und Ferhat Ural sowie Said Essahel, dem Kapitän der U 23 der SSVg, kommen drei gestandene Spieler zu uns. Und auch Julian Gaulke muss man nach seiner halbjährigen Sperre wegen der verweigerten Freigabe von TVD als Neuzugang betrachten und auch er wird uns sicherlich guttun. Zudem bekommt auch Marouan Rauoh eine zweite Chance bei uns, so dass ich glaube, dass wir uns gezielt verstärkt haben. Nun liegt es in der Kunst des Trainers, wie er das zu einer starken Einheit zusammenfügt

In welcher Hinsicht besteht noch Verbesserungspotenzial im Vergleich zur letzten Saison?

Ein Problem war, dass der Trainer oft ziemlich allein dastand und sich um viele Dinge kümmern musste. Jose Ramilo trat als Sportlicher Leiter zurück und Co-Trainer Sven Hauptmann stand aus beruflichen Gründen oftmals nicht zur Verfügung und hat später als Cheftrainer die Zweitvertretung übernommen, als die sportlich erfolglos war. Diese Vakanzen haben wir jetzt beseitigt. Lars Diefenthal hat nun das Amt des Co-Trainers übernommen, zudem haben wir einen neuen Torwarttrainer verpflichtet und unser ehemaliger Spieler Philipp Pauly findet sich in der Rolle des Sportlichen Leiters, die er seit März innehat, immer besser zurecht.

Bisher lautete das Motto beim SV Union: „Wir wollen den Weg mit den jungen Leuten weiterhin konsequent fortsetzen.“ Hat sich daran durch das Ziel Aufstieg etwas verändert?

Nein, auf gar keinen Fall, zumal dieser Weg sich bisher ja auch als sehr erfolgreich erwiesen hat. Die A-Jugendlichen, die in der Endphase der vergangenen Saison bereits ihre Einsatzzeiten bekamen und durchaus zu überzeugen wussten, machen die Vorbereitung mit und werden auch ihre Chancen bekommen. Danach wird man dann sehen, wohin für sie die Reise geht. Neu ist, dass die Bezirksligamannschaft zweimal wöchentlich parallel mit der Zweitvertretung trainiert. Das war ein spezieller Wunsch von mir, um die Durchlässigkeit zwischen den Teams und den kommunikativen Austausch zwischen den Trainern zu fördern. So verschwindet keiner komplett aus dem Blickfeld und die Trainer können auch schon mal im Training mit den Spielern variieren.