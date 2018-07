Lange hat es sich abgezeichnet, nun ist es offiziell: Borussia Dortmunds Abwehrchef Sokratis wechselt zum FC Arsenal.

Der BVB erhält inklusive aller Boni eine Ablösesumme von knapp 20 Millionen Euro – der Vertrag mit dem Verteidiger wäre noch ein Jahr gelaufen. Beim Premier-League-Klub trifft der Grieche unter anderem auf seine ehemaligen Mitspieler Pierre-Emerick Aubameyang und Henrikh Mkhitaryan sowie den früheren BVB-Chefscout Sven Mislintat, der in London als „Head of recruitment“ arbeitet – also für Spielerverpflichtungen zuständig ist.

Der Innenverteidiger bekommt beim FC Arsenal die Rückennummer 5 und erhält einen langfristigen Vertrag – die genaue Laufzeit allerdings kommunizierten die Engländer nicht. „Wir wünschen Papa für den weiteren Verlauf seiner Karriere nur das Allerbeste und danken ihm für seinen langjährigen Einsatz im schwarz-gelben Trikot“, sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc über den Spieler, der fünf Jahre für Dortmund aktiv war und 198 Pflichtspiele absolvierte.

Der Wechsel hatte schon seit Wochen festgestanden, wurde aber erst jetzt endgültig verzogen – aus buchhalterischen Gründen. Mit dem Juli hat das neue Geschäftsjahr des BVB begonnen, in das nun auch die Ablösesumme für Sokratis gerechnet wird. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hatten die Dortmunder dank der Transfereinnahmen für Ousmane Dembélé (105 Millionen Euro) und Aubameyang (63,75 Millionen Euro) schon einen üppigen Gewinn erzielt – wäre die Summe für den Innenverteidiger noch hinzugekommen, hätte sich vor allem die Steuerlast erhöht.

In Sokratis verliert der BVB einen absoluten Stammspieler, der in der vergangenen Saison in 43 von 48 möglichen Spielen auf dem Platz stand. Der Nachfolger ist bereits verpflichtet: Abdou Diallo vom FSV Mainz 05. Der Franzose kostet knapp 28 Millionen Euro und ist damit der zweitteuerste Transfer der Klubgeschichte.