Einen Tag nach dem Trainingsauftakt bricht der Tross des deutschen Fußball-Vizemeisters FC Schalke 04 am Montagabend via Frankfurt am Main zu einem elftägigen Trip nach China auf.

Während des dortigen Aufenthalts wird die Mannschaft von Chefcoach Domenico Tedesco zwei Testspiele bestreiten: an diesem Donnerstag (14.05 Uhr MESZ) in Kunshan gegen den englischen Premier-League-Club FC Southampton, am 11. Juli (13.30 Uhr MESZ) in Langfang gegen den chinesischen Erstligisten Hebei China Fortune FC. Vor der Abreise nach China ließ Tedesco sein Team auf dem Vereinsgelände in Gelsenkirchen noch zweimal trainieren: vormittags auf dem Platz, nachmittags im Kraftraum.

