Fußball-Zweitligist 1. FC Köln muss voraussichtlich mehrere Monate auf Mittelfeldspieler Marco Höger verzichten.

Der 28-Jährige erlitt am Sonntag im Testspiel beim VfB Eichstätt (5:2) eine Eckgelenksprengung an der linken Schulter. Höger wurde noch am Montag operiert. Dies gab der FC bekannt.