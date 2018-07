BVB-Profi Passlack kam in Hoffenheim kaum zum Einsatz – jetzt endet die Leihe wohl vorzeitig. Wie es weitergeht, ist offen.

Der Leihvertrag von Borussia Dortmunds Eigengewächs Felix Passlack mit 1899 Hoffenheim endet wohl vorzeitig. Am Montag fehlte der 20-Jährige beim Trainingsauftakt in Sinsheim. Nach Informationen dieser Zeitung laufen Gespräche mit dem BVB, um das bis 2019 laufende Leihgeschäft vorzeitig zu beenden. Passlacks Zukunft allerdings ist offen. Vieles spricht dafür, dass der BVB sein Talent erneut verleiht, um ihm Spielpraxis zu ermöglichen.

In der abgelaufenen Saison hatte dies in Hoffenheim nicht funktioniert. Der Außenverteidiger kam nur auf fünf Einsätze in der Profimannschaft der Kraichgauer und spielte ansonsten für die Zweitvertretung in der Regionalliga Südwest, wo er immerhin zwölfmal auflief. „Felix kam als Toptalent von Borussia Dortmund in einem nicht ganz optimalen Zustand zu uns“, hatte Hoffenheims Direktor Profifußball Alexander Rosen schon vor einiger Zeit im kicker erklärt. „Gerade in der Phase, in der er Chancen auf Einsätze gehabt hätte und wir ihn auch gebraucht hätten, hat er sich schwergetan. Er war aus verschiedensten Gründen nicht bereit dafür.“ Und später kam Passlack an den stark aufspielenden Pavel Kaderabek und Nico Schulz nicht vorbei.

In Dortmund allerdings ist das Angebot auf den defensiven Außenbahnen ähnlich üppig, abgesehen von den Platzhirschen Marcel Schmelzer und Lukasz Piszczek können hier Raphael Guerreiro, Jeremy Toljan und Stand jetzt auch Erik Durm auflaufen, dessen Wechsel zu Huddersfield Town geplatzt ist. Zudem können auch die gelernten Innenverteidiger Manuel Akanji, Abdou Diallo und Dan-Axel Zagadou außen aushelfen.

Zumindest die kurzfristige Zukunft Passlacks dürfte also bei einem anderen Klub liegen, sein Vertrag beim BVB läuft derzeit noch bis 2021. Inzwischen ist aber auch nicht mehr undenkbar, dass der BVB sein Eigengewächs komplett abgibt.