Der Oberligist 1. FC Bocholt, der in dieser Woche in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit startet, hat den nächsten Zugang verpflichtet.

Vom niederländischen Viertligisten Achilles ´29 wechselt Innenverteidiger Patrick-Prosper Fini an den Bocholter Hünting. Der 22-Jährige unterschrieb beim FCB einen Ein-Jahres-Vertrag bis 30.06.2019.

Der 1,85 Meter große Abwehrspieler mit togolesischen Wurzeln wurde in der Jugend unter anderem beim NEC Nijmegen und FC Oss ausgebildet, ehe er aus der 2. Mannschaft des NEC vor der Saison 2017/2018 zu Achilles ´29 in die Derde Divisie wechselte.

Manuel Jara, Cheftrainer des 1. FC Bocholt, zeigt sich erfreut über den Transfer von Fini: „Wir haben gerade zu Beginn der letzten Saison gemerkt, wie wichtig es ist, im Defensiv-Verbund stabil und kompakt zu stehen. Patrick wird unsere Innenverteidgung durch seine Physis und Athletik in den Zweikämpfen am Boden und in der Luft enorm helfen können.“